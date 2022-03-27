https://arabic.sputniknews.com/20220327/عضو-مجلس-الفيدرالية-يحق-لدونيتسك-ولوغانسك-اتخاذ-قرار-بشأن-الانضمام-إلى-روسيا-1060514109.html
عضو مجلس الفيدرالية: يحق لدونيتسك ولوغانسك اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى روسيا
عضو مجلس الفيدرالية: يحق لدونيتسك ولوغانسك اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى روسيا
أعلن أندريه كليشاس، رئيس لجنة مجلس الفيدرالية حول التشريع الدستوري، أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لهما الحق في اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية، إذا... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T09:34+0000
2022-03-27T09:34+0000
2022-03-27T09:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول كيفية رد روسيا على استفتاء محتمل: "اعترفت روسيا بسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. وسلطات هاتين الجمهوريتين لها الحق في اتخاذ أي قرارات وفقا لدساتيرهما".في وقت سابق، لم يستبعد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، إمكانية إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا في الجمهورية في المستقبل القريب.موتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
عضو مجلس الفيدرالية: يحق لدونيتسك ولوغانسك اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى روسيا
أعلن أندريه كليشاس، رئيس لجنة مجلس الفيدرالية حول التشريع الدستوري، أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لهما الحق في اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية، إذا لم يتعارض ذلك مع دساتيرهما، فقد اعترفت روسيا بسيادتهما.
وقال لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول كيفية رد روسيا على استفتاء محتمل: "اعترفت روسيا بسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. وسلطات هاتين الجمهوريتين لها الحق في اتخاذ أي قرارات وفقا لدساتيرهما".
موتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا
، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.