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غوتيريش: الصومال يواجه أسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما
غوتيريش: الصومال يواجه أسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الشعب الصومالي يواجه أسوأ أزمة جفاف تتعرض لها البلاد منذ 40 عاما. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T13:22+0000
2022-03-27T13:22+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها على أهمية لفت أنظار العالم إلى هذه الأزمة.وتابع: "تم تقديم مساعدات إنسانية لـ 1.6 مليون شخص من الشعب الصومالي، الشهر الماضي".وأضاف: "لكن العاملين في المجال الإنساني لم يعد لديهم موارد في الوقت الذي لم يتجاوز فيه حجم ما تم جمعه من تمويل 4 في المئة من إجمالي التمويل المطلوب".وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه يناشد المجتمع الدولي بألا ينسى الأزمة التي يواجهها الشعب الصومالي بسبب الجفاف.
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غوتيريش: الصومال يواجه أسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما

13:22 GMT 27.03.2022
© AP Photo / Ben Curtisالماعز يندفع لشرب من وعاء معدني، بعد أن تم إحضار المياه من قبل في ناقلة للرعاة في منطقة يسودها الجفاف بالقرب من بندر بيلا، الصومال 8 مارس/ آذار 2017
الماعز يندفع لشرب من وعاء معدني، بعد أن تم إحضار المياه من قبل في ناقلة للرعاة في منطقة يسودها الجفاف بالقرب من بندر بيلا، الصومال 8 مارس/ آذار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Ben Curtis
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الشعب الصومالي يواجه أسوأ أزمة جفاف تتعرض لها البلاد منذ 40 عاما.
جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها على أهمية لفت أنظار العالم إلى هذه الأزمة.
وتابع: "تم تقديم مساعدات إنسانية لـ 1.6 مليون شخص من الشعب الصومالي، الشهر الماضي".
وأضاف: "لكن العاملين في المجال الإنساني لم يعد لديهم موارد في الوقت الذي لم يتجاوز فيه حجم ما تم جمعه من تمويل 4 في المئة من إجمالي التمويل المطلوب".
وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه يناشد المجتمع الدولي بألا ينسى الأزمة التي يواجهها الشعب الصومالي بسبب الجفاف.
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