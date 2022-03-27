غوتيريش: الصومال يواجه أسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما
© AP Photo / Ben Curtisالماعز يندفع لشرب من وعاء معدني، بعد أن تم إحضار المياه من قبل في ناقلة للرعاة في منطقة يسودها الجفاف بالقرب من بندر بيلا، الصومال 8 مارس/ آذار 2017
© AP Photo / Ben Curtis
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الشعب الصومالي يواجه أسوأ أزمة جفاف تتعرض لها البلاد منذ 40 عاما.
جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها على أهمية لفت أنظار العالم إلى هذه الأزمة.
وتابع: "تم تقديم مساعدات إنسانية لـ 1.6 مليون شخص من الشعب الصومالي، الشهر الماضي".
The people of Somalia are facing the most severe drought in 40 years.— António Guterres (@antonioguterres) March 27, 2022
Last month, humanitarians helped 1.6 million people.
But they're running out of resources - our response plan has only been 4% funded.
I urge the international community not to forget this crisis. pic.twitter.com/VibSCofpy6
وأضاف: "لكن العاملين في المجال الإنساني لم يعد لديهم موارد في الوقت الذي لم يتجاوز فيه حجم ما تم جمعه من تمويل 4 في المئة من إجمالي التمويل المطلوب".
وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه يناشد المجتمع الدولي بألا ينسى الأزمة التي يواجهها الشعب الصومالي بسبب الجفاف.