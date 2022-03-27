https://arabic.sputniknews.com/20220327/فيديو-لمقيم-عربي-في-السعودية-يحتفل-بضربة-أنصار-الله-لأرامكو-والشرطة-ترد-1060516542.html
فيديو لمقيم عربي في السعودية يحتفل بضربة "أنصار الله" لأرامكو والشرطة ترد
فيديو لمقيم عربي في السعودية يحتفل بضربة "أنصار الله" لأرامكو والشرطة ترد
انتشر في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لمقيم عربي وهو يصور ويمجد الضربة التي استهدفت فيها جماعة "أنصار الله"... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T10:28+0000
2022-03-27T10:28+0000
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وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو مموّها مرفقا ببيان يؤكد إلقاء القبض على المقيم، ليتداوله النشطاء على حساباتهم في مواقع التواصل.وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، قوله إن "الجهات الأمنية حددت هوية شخص وثق ونشر مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي عن الهجوم الأخير".وأضاف أن الفيديوهات تحتوي على عبارات تُمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة.وأوضح المتحدث أن الشخص يحمل الجنسية اليمنية، وقد تم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد نفذت، الجمعة الماضية، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، يوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وأكد التحالف أن قواته ستنفذ ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/أنصار-الله-تعلن-هدنة-من-طرف-واحد-لمدة-3-أيام-1060500324.html
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السعودية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
فيديو لمقيم عربي في السعودية يحتفل بضربة "أنصار الله" لأرامكو والشرطة ترد
انتشر في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لمقيم عربي وهو يصور ويمجد الضربة التي استهدفت فيها جماعة "أنصار الله" اليمنية منشأة أرامكو النفطية.
وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو مموّها مرفقا ببيان يؤكد إلقاء القبض على المقيم، ليتداوله النشطاء على حساباتهم في مواقع التواصل.
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء السعودية
، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، قوله إن "الجهات الأمنية حددت هوية شخص وثق ونشر مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي عن الهجوم الأخير".
وأضاف أن الفيديوهات تحتوي على عبارات تُمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة.
وأوضح المتحدث أن الشخص يحمل الجنسية اليمنية، وقد تم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية
قد نفذت، الجمعة الماضية، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
وأعلن التحالف العربي
في اليمن بقيادة السعودية، يوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".
وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وأكد التحالف أن قواته ستنفذ ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.