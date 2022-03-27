https://arabic.sputniknews.com/20220327/فيرستابن-يفوز-بالجائزة-الكبري-في-سباق-فورمولا-1-السعودي-بعد-منافسة-شرسة-1060544588.html
فيرستابن يفوز بالجائزة الكبري في سباق فورمولا-1 السعودي بعد منافسة شرسة
فيرستابن يفوز بالجائزة الكبري في سباق فورمولا-1 السعودي بعد منافسة شرسة
تمكن بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في حصد جائزة السعودية الكبرى في الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T21:32+0000
2022-03-27T21:32+0000
2022-03-27T21:32+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وخاض فيرستابن منافسة شرسة مع سائق فريق فيراري تشارلز لوكلير، من موناكو ، على مضمار كورنيش جدة، متقدماً بفارق 0.549 ثانية.واستطاع فيرستابن أن يرد بقوة، بعد كارثة ريد بول التي شهدت انسحاب سائقي الفريق من سباق الجائزة الكبرى البحريني الأسبوع الماضي، بعد عبور منافسه بشكل حاسم في اللفة الـ47 من أصل 50 لفة.ويعد هذا هو الفوز الحادي والعشرون في مسيرة فيرستابن، ليتقدم للمركز الثالث في ترتيب السائقين مع 25 نقطة بعدما عاد بدون أي نقطة من البحرين، فيما عزز لوكلير صدارته بـ 45 نقطة أمام ساينس الثاني (33).قال فيرستابن: "كنا نكافح بقوة في الصدارة. كان الأمر صعباً. أنا سعيد لأن أطلقنا موسمنا أخيراً".ويقام السباق التالي في أستراليا يوم 10 أبريل المقبل.
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
فيرستابن يفوز بالجائزة الكبري في سباق فورمولا-1 السعودي بعد منافسة شرسة
تمكن بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في حصد جائزة السعودية الكبرى في الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1.
وخاض فيرستابن منافسة شرسة مع سائق فريق فيراري تشارلز لوكلير، من موناكو ، على مضمار كورنيش جدة، متقدماً بفارق 0.549 ثانية.
واستطاع فيرستابن أن يرد بقوة، بعد كارثة ريد بول التي شهدت انسحاب سائقي الفريق من سباق الجائزة الكبرى البحريني الأسبوع الماضي، بعد عبور منافسه بشكل حاسم في اللفة الـ47 من أصل 50 لفة.
ووصل زميل لوكلير، الاسباني كارلوس ساينز ثالثاً متأخراً بفارق 8.097 ثوانٍ، فيما تراجع سائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو "تشيكو" بيريز، المنطلق من الصدارة، للمركز الرابع.
ويعد هذا هو الفوز الحادي والعشرون في مسيرة فيرستابن، ليتقدم للمركز الثالث في ترتيب السائقين مع 25 نقطة بعدما عاد بدون أي نقطة من البحرين، فيما عزز لوكلير صدارته بـ 45 نقطة أمام ساينس الثاني (33).
قال فيرستابن: "كنا نكافح بقوة في الصدارة. كان الأمر صعباً. أنا سعيد لأن أطلقنا موسمنا أخيراً".
ويقام السباق التالي في أستراليا يوم 10 أبريل المقبل.