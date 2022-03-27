https://arabic.sputniknews.com/20220327/قتل-الحلم-الأمريكيترامب-يهاجم-بايدن-1060506799.html
"قتل الحلم الأمريكي"..ترامب يهاجم بايدن
"قتل الحلم الأمريكي"..ترامب يهاجم بايدن
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الإدارة الحالية هي المسؤولة عن الوضع في أوكرانيا، والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار البنزين، وأن الرئيس جو بايدن قتل... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T04:58+0000
2022-03-27T04:58+0000
2022-03-27T04:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب إن الوضع في أوكرانيا لم يكن ليتطور على هذا النحو لو أنه كان في البيت الأبيض.وتابع قائلا: "الديمقراطيون سيئون في الاقتصاد، وسيئون في التضخم، وسيئون في أوكرانيا، وهذا ما كان يجب أن يحدث".وربط ما يحدث حول أوكرانيا بإخفاقات الولايات المتحدة في سحب قواتها من أفغانستان. قائلا: "لولا هذا، لما رأيت أوكرانيا. أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظر وقال: يا إلهي، هؤلاء الناس غير أكفاء". وفقا لترامب، فإن الولايات المتحدة لديها أيضا مشاكل في العلاقات مع الناتو. وقال "هؤلاء الناس لا يثقون في تمثيلنا". ذكّر ترامب بايدن بالتضخم القياسي وأسعار البنزين. وقال إن الزعيم الصيني شي جين بينغ سيستخلص النتائج بعد رؤية ما يحدث و "القيادة الضعيفة" للولايات المتحدة. مضيفا: "تايوان هي التالية . هناك فرصة كبيرة جدًا لغزو تايوان".
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الولايات المتحدة الأمريكية
"قتل الحلم الأمريكي"..ترامب يهاجم بايدن
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الإدارة الحالية هي المسؤولة عن الوضع في أوكرانيا، والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار البنزين، وأن الرئيس جو بايدن قتل "الحلم الأمريكي".
وقال ترامب إن الوضع في أوكرانيا لم يكن ليتطور على هذا النحو لو أنه كان في البيت الأبيض.
وهاجم ترامب خلال لقاء مع مناصريه في جورجيا، الرئيس الأمريكي، قائلا "يمكنك أن تأخذ خمسة من أسوأ الرؤساء في التاريخ الأمريكي وتجمعهم معا، ولن يتسببوا في نفس القدر من الضرر مثل جو بايدن في 15 شهرا فقط. في عام واحد، قتل الحلم الأمريكي".
وتابع قائلا: "الديمقراطيون سيئون في الاقتصاد، وسيئون في التضخم، وسيئون في أوكرانيا، وهذا ما كان يجب أن يحدث".
وربط ما يحدث حول أوكرانيا بإخفاقات الولايات المتحدة في سحب قواتها
من أفغانستان. قائلا: "لولا هذا، لما رأيت أوكرانيا. أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظر وقال: يا إلهي، هؤلاء الناس غير أكفاء".
وفقا لترامب، فإن الولايات المتحدة لديها أيضا مشاكل في العلاقات مع الناتو. وقال "هؤلاء الناس لا يثقون في تمثيلنا".
ذكّر ترامب بايدن بالتضخم القياسي وأسعار البنزين. وقال إن الزعيم الصيني شي جين بينغ سيستخلص النتائج بعد رؤية ما يحدث و "القيادة الضعيفة" للولايات المتحدة. مضيفا: "تايوان هي التالية . هناك فرصة كبيرة جدًا لغزو تايوان".