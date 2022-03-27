قناة عبرية تعليقا على "قمة النقب": نحن أمام شرق أوسط جديد
10:44 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 10:48 GMT 27.03.2022)
قالت قناة عبرية إن القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية التي ستعقد في منطقة النقب، اليوم الأحد، "موجهة ضد أمريكا وليست ضد إيران".
ونقلت القناة العبرية الـ 14، ظهر اليوم الأحد، عن موتي كيدار، الباحث الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية، أن القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية التي ستعقد في النقب، اليوم، ليست موجهة ضد إيران بل ضد أمريكا.
פסגת הנגב | האלוף במיל' יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, ל-@amirivgi: "כל המנהיגים יכולים להגיד למזכיר המדינה האמריקני - 'אדוני היקר, מדינתך עושה טעות חמורה'. מדינות המזה"ת לא יכולות להבין את הסרת משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור. האמריקנים מתחילים להבין שהם עברו קו אדום"— גלצ (@GLZRadio) March 27, 2022
وقال الباحث الإسرائيلي إن القمة تقود العالم إلى شرق أوسط جديد، كما أن وزراء الخارجية العرب المشاركين في القمة، من مصر والإمارات والبحرين والمغرب، يوجهون رسالة قوية إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأنه "لا يمكن لبلاده دفعهم تحت الطاولة".
وهو ما اتفق معه الجنرال يعقوب عميدرور، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي من أن الوزراء العرب سيقولون لأنتوني بلينكن إن بلاده ترتكب خطأ فادحا.
מזרח תיכון חדש? ד"ר מוטי קידר: "הוועידה הזו נועדה לא כנגד אירן אלא כנגד אמריקה. הועידה בראשות ישראל, בחריין, מרוקו והאמירויות אומרת למזכיר המדינה האמריקני אנתוני בלינקן ׳אתה לא יכול לדחוף אותנו מתחת לשולחן׳״— עכשיו 14 (@Now14Israel) March 27, 2022
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عميدرور أن دول منطقة الشرق الأوسط لا تستطيع أن تفهم مدى ضرورة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية، مشددا على أن الأمريكيين بدأوا يفهمون أنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أول أمس الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في النقب، اليوم الأحد، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، وهي القمة التي تقرر نقلها إلى مدينة النقب، أو سميت بـ"قمة النقب".
ארוחה חגיגית, תוכנית לביקור בקבר בן גוריון ואיראן במוקד: כך תיראה הפסגה ההיסטורית במלון בדרוםhttps://t.co/HYKJuwIo4c@moran_azulay pic.twitter.com/mQpcKsypZN— ynet עדכוני (@ynetalerts) March 26, 2022
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "لقاء سياسيًا تاريخيًا سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".
وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من مصر والإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".