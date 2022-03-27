https://arabic.sputniknews.com/20220327/كوريا-الجنوبية-تستأنف-مع-دول-خليجية-المحادثات-بشأن-اتفاق-التجارة-الحرة-بعد-توقف-دام-13-عاما-1060516005.html
كوريا الجنوبية تستأنف مع دول خليجية المحادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة بعد توقف دام 13 عاما
كوريا الجنوبية تستأنف مع دول خليجية المحادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة بعد توقف دام 13 عاما
قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن "استئنافها محادثات مع مجموعة من الدول الخليجية بشأن اتفاق التجارة الحرة خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T10:13+0000
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2022-03-27T10:13+0000
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وأعلنت الوزارة أن كوريا الجنوبية ستبدأ مع مجلس التعاون الخليجي، غدا الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية في العاصمة سيئول، والتي ستستمر لمدة 4 أيام، وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب).وأكدت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية: "تعتبر منطقة الخليج سوقا مهما لكوريا الجنوبية نظرا لسكانها ودخلها وإمكانات نموها، ولن تكون اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالموارد فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الشامل فحسب، بل ستساعد أيضًا وفي ضمان سلاسل التوريد المستقرة لدينا".وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن مجلس التعاون الخليجي يضم 6 دول، هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والكويت.واتفقت كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي على الدفع باتجاه اتفاقية تجارية في 2007، وأجروا ثلاث جولات من المحادثات بين عامي 2008 و2009، لكن المفاوضات تعثرت منذ ذلك الحين، بعد أن أعلن المجلس التعليق في 2010.وبلغ حجم التجارة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي 46.6 مليار دولار في عام 2020، وفقا لبيانات حكومية كورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/رئيس-كوريا-الجنوبية-المنتخب-يحذر-الشمالية-بشدة-بعد-تجربة-صاروخ-عابر-للقارات-1060442450.html
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كوريا الجنوبية, العالم, العالم العربي
كوريا الجنوبية تستأنف مع دول خليجية المحادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة بعد توقف دام 13 عاما
قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن "استئنافها محادثات مع مجموعة من الدول الخليجية بشأن اتفاق التجارة الحرة خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد توقف دام 13 عاما، في خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية".
وأعلنت الوزارة أن كوريا الجنوبية ستبدأ مع مجلس التعاون الخليجي، غدا الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية في العاصمة سيئول، والتي ستستمر لمدة 4 أيام، وفقا لوكالة الأنباء الكورية
(يونهاب).
وأكدت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية: "تعتبر منطقة الخليج سوقا مهما لكوريا الجنوبية نظرا لسكانها ودخلها وإمكانات نموها، ولن تكون اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالموارد فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الشامل فحسب، بل ستساعد أيضًا وفي ضمان سلاسل التوريد المستقرة لدينا".
وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن مجلس التعاون الخليجي يضم 6 دول، هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والكويت.
واتفقت كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي على الدفع باتجاه اتفاقية تجارية في 2007، وأجروا ثلاث جولات من المحادثات بين عامي 2008 و2009، لكن المفاوضات تعثرت منذ ذلك الحين، بعد أن أعلن المجلس التعليق في 2010.
وبلغ حجم التجارة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي 46.6 مليار دولار في عام 2020، وفقا لبيانات حكومية كورية.