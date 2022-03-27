https://arabic.sputniknews.com/20220327/كيف-تؤثر-القرارات-القضائية-الأخيرة-بحق-المصارف-اللبنانية-على-الحياة-اليومية-في-البلاد؟-1060537541.html

كيف تؤثر القرارات القضائية الأخيرة بحق المصارف اللبنانية على الحياة اليومية في البلاد؟

كيف تؤثر القرارات القضائية الأخيرة بحق المصارف اللبنانية على الحياة اليومية في البلاد؟

أصدر القضاء اللبناني أخيرا عددا من الأحكام والقرارات الخاصة بالقطاع المصرفي اللبناني، وبعض رموزه، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T16:44+0000

2022-03-27T16:44+0000

2022-03-27T16:44+0000

أخبار لبنان

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فحسب وسائل إعلام محلية ودولية، أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، في دعوى لها أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه قد أثروا بطرق غير مشروعة، إضافة إلى أن القاضية نفسها منعت رؤساء خمس مصارف داخل البلاد من التصرف في أموالهم.كما جمدت عون أصول وممتلكات بعض المصارف وإغلاق بعضها الآخر، الأمر الذي تحركت معه جمعية المصارف اللبنانية، معلنة إضرابا عاما تحذيريا لمدة يومين اعتراضا على تلك القرارات.بحسب سي إن بي سي، فإن ما قامت به جمعية المصارف اللبنانية من غضراب تحذيري، انعكس على ماكينات السحب الآلي، والتي يتعامل معها المواطن اللبناني لقضاء مصالحه اليومية، حيث فقدت السيولة اللازمة لتمويل تلك الماكينات.أمر آخر كان من انعكسات تلك الأفعال وردودها، وهو توقف معظم المعاملات والتحويلات الخارجية للاستيراد والتوقف عن دفع رواتب الموظفين من فروع المصارف المدعى عليها.ومع كل تلك الأضرار الناجمة عن المناكفات بين المرفق القضائي وقطاع المصارف إلا أن أصحاب الودائع يبقون هم الخاسر الأكبر جراء هذا الوضع، حيث فاقت خسائرهم 69 مليار دولار.وبينما لم تنجح الحكومة اللبنانية في إيجاد صيغة توافقية إلى الآن بين القضاء والمصارف، فإن الوضع اللبناني يزداد سوء، مع تراجع الودائع حوالي 20% في العام 2021 وانخفاض احتياطي المركزي إلى 11.5 مليار دولار.ويبقى السؤال: متى يخرج لبنان من أزماته المتشعبة، ومتى تدرك نخبه السياسية والاقتصادية أن الصراع الفوقي له تجلياته على حياة الناس الذين لا ناقة لهم ولا جمل في مثل تلك الصراعات.

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