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https://arabic.sputniknews.com/20220327/لأول-مرة-في-التاريخ-انهيار-جرف-جليدي-في-القارة-القطبية-الجنوبية-بحجم-مدينة-نيويورك-1060507831.html
لأول مرة في التاريخ... انهيار جرف جليدي في القارة القطبية الجنوبية بحجم مدينة نيويورك
لأول مرة في التاريخ... انهيار جرف جليدي في القارة القطبية الجنوبية بحجم مدينة نيويورك
قال علماء إن جرفا جليديا بحجم مدينة نيويورك قد انهار في شرق القارة القطبية الجنوبية بعد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T06:33+0000
2022-03-27T06:46+0000
علوم
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وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البشرية التي ينهار فيها جرف جليدي في هذه المنطقة، التي كانت تعتبر منذ فترة طويلة مستقرة وأقل عرضة لتغير المناخ. وقال عالم الجليد في جامعة مينيسوتا، بيتر نيف، إنَّ الرفوف الجليدية هي نوع من حزام الأمان حول هوامش القارة ويؤدي انهيارها إلى تسريع الجليد في أعلى المنبع ويسهم في ارتفاع مستوى سطح البحر.وأضاف نيف، أن الأمر سيستمر في التفاقم فقط إذا استمر العالم في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وبحسب تقارير لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد انهار الجرف الجليدي في شرق أنارتيكا، الذي كان عرضه حوالي 460 ميلًا مربعًا، في وقت ما بين 14 و16 مارس/ آذار.
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علوم

لأول مرة في التاريخ... انهيار جرف جليدي في القارة القطبية الجنوبية بحجم مدينة نيويورك

06:33 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 06:46 GMT 27.03.2022)
© REUTERS / Lucas Jacksonجبل جليدي يطفو في المضيق البحري بالقرب من بلدة تاسيلاك، غرينلاند 18 يونيو/ حزيران 2018
جبل جليدي يطفو في المضيق البحري بالقرب من بلدة تاسيلاك، غرينلاند 18 يونيو/ حزيران 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Lucas Jackson
قال علماء إن جرفا جليديا بحجم مدينة نيويورك قد انهار في شرق القارة القطبية الجنوبية بعد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البشرية التي ينهار فيها جرف جليدي في هذه المنطقة، التي كانت تعتبر منذ فترة طويلة مستقرة وأقل عرضة لتغير المناخ.

وإذا ذابت المياه المتجمدة في شرق القارة القطبية الجنوبية، فسوف ترفع مستويات سطح البحر لأكثر من 160 قدما حول العالم، بحسب ما نقله موقع axios.

وقال عالم الجليد في جامعة مينيسوتا، بيتر نيف، إنَّ الرفوف الجليدية هي نوع من حزام الأمان حول هوامش القارة ويؤدي انهيارها إلى تسريع الجليد في أعلى المنبع ويسهم في ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأضاف نيف، أن الأمر سيستمر في التفاقم فقط إذا استمر العالم في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وبحسب تقارير لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد انهار الجرف الجليدي في شرق أنارتيكا، الذي كان عرضه حوالي 460 ميلًا مربعًا، في وقت ما بين 14 و16 مارس/ آذار.
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