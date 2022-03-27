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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220327/لجنة-التحقيق-الروسية-تدعو-لتحديد-ملابسات-حادثة-إساءة-معاملة-القوميين-الأوكرانيين-للأسرى-الروس-1060534379.html
لجنة التحقيق الروسية تدعو لتحديد ملابسات حادثة إساءة معاملة القوميين الأوكرانيين للأسرى الروس
لجنة التحقيق الروسية تدعو لتحديد ملابسات حادثة إساءة معاملة القوميين الأوكرانيين للأسرى الروس
أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، تعليمات بإثبات جميع ملابسات إساءة معاملة القوميين الأوكرانيين للجنود الروس الذين تم أسرهم. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:03+0000
2022-03-27T16:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر حسابها على "تليغرام"، اليوم الأحد: "رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية ألكسندر إيفانوفيتش باستريكين أصدر تعليماته لإدارة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية بإثبات جميع ملابسات إساءة معاملة القوميين الأوكرانيين مع أفراد عسكريين أسرى".وتجدر الإشارة إلى أن لقطات فيديو على الإنترنت أظهرت القوميين الأوكرانيين وهم "يعاملون الأسرى بقسوة بالغة" وكيف أصيب جندي أسير برصاصة في الساقين دون مساعدة طبية. وتم تحديد موقع الحادثة في إحدى قواعد القوميين الأوكرانيين في منطقة خاركوف.هذا وبدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/نائب-رئيس-الوزراء-الأوكراني-إجراء-أول-تبادل-لأسرى-الحرب-مع-روسيا-1060416027.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

لجنة التحقيق الروسية تدعو لتحديد ملابسات حادثة إساءة معاملة القوميين الأوكرانيين للأسرى الروس

16:03 GMT 27.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، تعليمات بإثبات جميع ملابسات إساءة معاملة القوميين الأوكرانيين للجنود الروس الذين تم أسرهم.
وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر حسابها على "تليغرام"، اليوم الأحد: "رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية ألكسندر إيفانوفيتش باستريكين أصدر تعليماته لإدارة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية بإثبات جميع ملابسات إساءة معاملة القوميين الأوكرانيين مع أفراد عسكريين أسرى".
وأضاف البيان أن باستريكين أوعز للمحققين بمعرفة جميع ملابسات الحادث، وجمع الأدلة والتعرف على جميع المتورطين من أجل تقديمهم للعدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن لقطات فيديو على الإنترنت أظهرت القوميين الأوكرانيين وهم "يعاملون الأسرى بقسوة بالغة" وكيف أصيب جندي أسير برصاصة في الساقين دون مساعدة طبية. وتم تحديد موقع الحادثة في إحدى قواعد القوميين الأوكرانيين في منطقة خاركوف.
هذا وبدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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