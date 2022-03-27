https://arabic.sputniknews.com/20220327/لماذا-ظهر-لاعبو-إنجلترا-دون-أسمائهم-على-القمصان-في-مباراتهم-أمام-سويسرا-صور-1060537314.html
لماذا ظهر لاعبو إنجلترا دون أسمائهم على القمصان في مباراتهم أمام سويسرا... صور
لماذا ظهر لاعبو إنجلترا دون أسمائهم على القمصان في مباراتهم أمام سويسرا... صور
فاجأ المنتخب الإنجليزي جماهيره بالدخول في الشوط الثاني خلال مباراة ودية أمام سويسرا، مساء السبت، بقمصان دون أسماء، بعد أن كان اللاعبون يضعون أسماءهم على ظهورهم... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:39+0000
2022-03-27T16:39+0000
2022-03-27T16:43+0000
رياضة
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وظن البعض أنه "خطأ" إداري، هو سبب دخول اللاعبين في الشوط الثاني دون أسماء.وأوضحت لاحقا وسائل إعلام بريطانية أن اللاعبين فعلوا ذلك لسبب إنساني.وحسبما أفاد موقع "ليفربول إيكو"، فإن المنتخب الإنجليزي شارك في الشوط الثاني أمام سويسرا بقمصان دون أسماء، للتوعية حول مرض الخرف وألزهايمر.وأضاف أن اللاعبين أرادوا بذلك جذب الانتباه إلى المرض، ووضع الجماهير محل المصابين بالخرف.وأشار الموقع إلى أن هذا الموقف جعل الجماهير تشعر بما يشعر به المصاب بألزهايمر والخرف، حيث يعاني أولئك المصابين بالمرض من نسيان الذكريات الثمينة، حتى ذكريات لاعبيهم المفضلين.كما ذكر الموقع أن هذه القمصان سيتم بيعها بمزاد علني لجمع الأموال لجمعية ألزهايمر البريطانية.وكانت إنجلترا قد فازت على سويسرا في هذه المباراة الودية بنتيجة 2-1 على سويسرا، والتي أقيمت على استاد ويمبلي الوطني في لندن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رياضة
لماذا ظهر لاعبو إنجلترا دون أسمائهم على القمصان في مباراتهم أمام سويسرا... صور
16:39 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 16:43 GMT 27.03.2022)
فاجأ المنتخب الإنجليزي جماهيره بالدخول في الشوط الثاني خلال مباراة ودية أمام سويسرا، مساء السبت، بقمصان دون أسماء، بعد أن كان اللاعبون يضعون أسماءهم على ظهورهم في الشوط الأول.
وظن البعض أنه "خطأ" إداري، هو سبب دخول اللاعبين في الشوط الثاني دون أسماء.
وأوضحت لاحقا وسائل إعلام بريطانية أن اللاعبين فعلوا ذلك لسبب إنساني.
وحسبما أفاد موقع "ليفربول إيكو"
، فإن المنتخب الإنجليزي شارك في الشوط الثاني أمام سويسرا بقمصان دون أسماء، للتوعية حول مرض الخرف وألزهايمر.
وأضاف أن اللاعبين أرادوا بذلك جذب الانتباه إلى المرض، ووضع الجماهير محل المصابين بالخرف.
وأشار الموقع إلى أن هذا الموقف جعل الجماهير تشعر بما يشعر به المصاب بألزهايمر والخرف، حيث يعاني أولئك المصابين بالمرض من نسيان الذكريات الثمينة، حتى ذكريات لاعبيهم المفضلين.
كما ذكر الموقع أن هذه القمصان سيتم بيعها بمزاد علني لجمع الأموال لجمعية ألزهايمر البريطانية.
وكانت إنجلترا قد فازت على سويسرا في هذه المباراة الودية بنتيجة 2-1 على سويسرا، والتي أقيمت على استاد ويمبلي الوطني في لندن.