https://arabic.sputniknews.com/20220327/ماراثون-طريقك-قرارك-للسيدات-يعيد-الروح-إلى-بيروت-صور-1060527583.html

ماراثون "طريقك قرارك" للسيدات يعيد الروح إلى بيروت... صور

ماراثون "طريقك قرارك" للسيدات يعيد الروح إلى بيروت... صور

انطلق ماراثون بيروت للسيدات، صباح اليوم الأحد 27 مارس/آذار، من واجهة بيروت البحرية تحت شعار "طريقك قرارك" وذلك بالتزامن مع شهر المرأة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

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لبنان

تقارير سبوتنيك

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وحدّد سقف المشاركة في السباق بخمسة آلاف عداءة وعداء، وتشمل فعاليات السباق الركض لمسافة 10 كلم وهو تنافسي ومخصص فقط للسيدات، وسباق نصف الماراثون 21 كلم للسيدات والرجال وهو غير تنافسي، إضافة الى سباق 5 كلم وهو مفتوح للجميع ولأجل قضية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.وبالقمصان الوردية شاركت آلاف السيدات من لبنان ومختلف دول العالم في الماراثون في يوم نسائي تنافسي بامتياز.وقالت رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل لـ"سبوتنيك" إن "السباق هو من ضمن شهر المرأة أي شهر آذار حيث يتم تسليط الضوء على قضايا المرأة، ونحن من خلال الرياضة ومنذ 8 سنوات نعمل بهذا السياق، طبعا كان هناك انقطاع لمدة سنتين نتيجة الوضع الاقتصادي و جائحة كورونا ومع العودة للنشاط مرة جديدة عادت جميع برامجنا".وأشارت إلى أنه "منذ البداية لاحظنا أن عدد السيدات الذين استطاعوا الوصول إلى خط النهاية في سباق الـ 42 كلم كان جدا قليل والنسبة هي 16%، لذلك أوجدنا برامج تدريبية للسيدات تحت اسم (five ten) الذي يمكّن السيدات وخلال 5 أسابيع من اجتياز سباق 10 كلم ولذلك ارتفع عدد السيدات الذين أنهوا سباق الـ 21 كلم و40 كلم إلى 42% لذلك هذا السباق وجد ليكون هنالك تنافس بين المرأة والمرأة".واختمت: "قلنا للمرأة طريقك قرارك وأنت الأم والمربية والقائد وصلة الوصل مع الأجيال، والرجل ركض مع المرأة بسباق الـ 21 كلم و5 كلم تحت هاشتاغ أنا معك والمجتمع لن يكتمل إلا إذا كان الرجل مع المرأة وشعور المرأة بأنها صاحبة القرار".

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لبنان, تقارير سبوتنيك