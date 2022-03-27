https://arabic.sputniknews.com/20220327/ما-هي-الفحوصات-التي-يجب-إجراؤها-بعد-كورونا؟-1060527924.html
ما هي الفحوصات التي يجب إجراؤها بعد كورونا؟
ما هي الفحوصات التي يجب إجراؤها بعد كورونا؟
تقول المعالجة تاتيانا رومانينكو، إن موجة كورونا في روسيا آخذة في الانخفاض، لذلك يتعين تقييم الضرر الذي تسبب فيه فيروس كورونا على صحة الناس. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T13:46+0000
2022-03-27T13:46+0000
2022-03-27T13:46+0000
مجتمع
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وقالت لراديو "سبوتنيك": "إذا كنت مريضًا بفيروس كورونا وكان لديك ضيق في التنفس وسرعة في ضربات القلب وضعف، وما إلى ذلك، فأنت بحاجة إلى فحص الرئتين والتنفس".وأضافت: "الشيء الثاني هو فحص القلب، فأي عدوى فيروسية لها عواقب على الجهاز القلبي الوعائي. ولا يقتصر التأثير على الدورة الدموية فحسب، بل على عضلة القلب نفسها".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، ذكّر الطبيب بضرورة مراقبة ضغط الدم بعناية بعد كوفيد-19، وإذا كان أكثر من 130/80، فأنت بحاجة إلى تحديد موعد مع الطبيب".وفي الختام، تنصح رومانينكو "بإجراء تعداد لكريات الدم والتحقق من فقر الدم".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
ما هي الفحوصات التي يجب إجراؤها بعد كورونا؟
تقول المعالجة تاتيانا رومانينكو، إن موجة كورونا في روسيا آخذة في الانخفاض، لذلك يتعين تقييم الضرر الذي تسبب فيه فيروس كورونا على صحة الناس.
وقالت لراديو "سبوتنيك": "إذا كنت مريضًا بفيروس كورونا وكان لديك ضيق في التنفس وسرعة في ضربات القلب وضعف، وما إلى ذلك، فأنت بحاجة إلى فحص الرئتين والتنفس".
وأضافت: "الشيء الثاني هو فحص القلب، فأي عدوى فيروسية لها عواقب على الجهاز القلبي الوعائي. ولا يقتصر التأثير على الدورة الدموية فحسب، بل على عضلة القلب نفسها".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، ذكّر الطبيب بضرورة مراقبة ضغط الدم بعناية بعد كوفيد-19، وإذا كان أكثر من 130/80، فأنت بحاجة إلى تحديد موعد مع الطبيب".
وفي الختام، تنصح رومانينكو "بإجراء تعداد لكريات الدم والتحقق من فقر الدم".