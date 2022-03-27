https://arabic.sputniknews.com/20220327/ما-هي-منظومة-مجيد-الدفاعية-الإيرانية-الجديدة-1060508128.html
ما هي منظومة "مجيد" الدفاعية الإيرانية الجديدة
ما هي منظومة "مجيد" الدفاعية الإيرانية الجديدة
شهدت الصناعات الدفاعية الإيرانية تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وتمكنت من تسجيل أرقام قياسية عالمية، حتى تحولت اليوم إلى أحد مظاهر ثقافة الثقة بالنفس لدى... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T06:45+0000
2022-03-27T06:45+0000
2022-03-27T06:45+0000
إيران
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ذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، أن منظومة الدفاع الجوي "مجيد" المعروفة بالاسم التجاري "AD-08" تعد من أحدث المنظومات المصنعة على يد رجال الصناعات الدفاعية الإيرانية، وهي منظومة "أرض- جو" بمدى وارتفاع قصير.يمكن للمنظومة "مجيد" أداء مهامها في جميع الظروف الجوية وبإمكانها مواجهة 4 أهداف في وقت واحد، سواء أنواع الطائرات المسيرة أو صواريخ كروز أو مروحيات أو أي أهداف ذات المناورة المنخفضة وإطلاق النيران نحوها.تتكون المنظومة "مجيد" من 4 أجزاء رئيسية وهي "النظام الالكتروبصري لكشف واعتراض الأهداف" و"قيادة التحكم بالنيران"، و"منصة ذات 4 حاويات صواريخ" و"صواريخ دفاع جوي AD-08 ".ويعد الجزء الرئيس لهذه المنظومة الدفاعية الإيرانية وهو نظام كشف واعتراض الأهداف، بمثابة نظام الكتروبصري يتولى مهمة كشف الهدف وتوجيه النظام، ويبلغ مدى النظام 15 كم وقادر على الكشف عن الهدف في 360 درجة بالاتجاه و0 - 12 درجة في الارتفاع.والصواريخ التي تستخدم في منظومة "مجيد" الإيرانية هي صواريخ جديدة تم تطويرها من قبل الصناعات الدفاعية للبلاد، ويطلق عليها اسم AD-08، وهي قادرة على تدمير الأهداف في مدى 8 كم وارتفاع 6 كم كأعلى حد.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/ما-هي-قدرات-رادار-معراج---4-الإيراني-1060504733.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار العالم الآن
ما هي منظومة "مجيد" الدفاعية الإيرانية الجديدة
شهدت الصناعات الدفاعية الإيرانية تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وتمكنت من تسجيل أرقام قياسية عالمية، حتى تحولت اليوم إلى أحد مظاهر ثقافة الثقة بالنفس لدى الشعب الإيراني.
ذكرت وكالة إرنا
، صباح اليوم الأحد، أن منظومة الدفاع الجوي "مجيد" المعروفة بالاسم التجاري "AD-08" تعد من أحدث المنظومات المصنعة على يد رجال الصناعات الدفاعية الإيرانية، وهي منظومة "أرض- جو" بمدى وارتفاع قصير.
يمكن للمنظومة "مجيد" أداء مهامها في جميع الظروف الجوية وبإمكانها مواجهة 4 أهداف في وقت واحد، سواء أنواع الطائرات المسيرة أو صواريخ كروز أو مروحيات
أو أي أهداف ذات المناورة المنخفضة وإطلاق النيران نحوها.
تتكون المنظومة "مجيد" من 4 أجزاء رئيسية وهي "النظام الالكتروبصري لكشف واعتراض الأهداف" و"قيادة التحكم بالنيران"، و"منصة ذات 4 حاويات صواريخ" و"صواريخ دفاع جوي AD-08 ".
ويعد الجزء الرئيس لهذه المنظومة الدفاعية الإيرانية وهو نظام كشف واعتراض الأهداف، بمثابة نظام الكتروبصري يتولى مهمة كشف الهدف وتوجيه النظام، ويبلغ مدى النظام 15 كم وقادر على الكشف عن الهدف في 360 درجة بالاتجاه و0 - 12 درجة في الارتفاع.
والصواريخ التي تستخدم في منظومة "مجيد" الإيرانية
هي صواريخ جديدة تم تطويرها من قبل الصناعات الدفاعية للبلاد، ويطلق عليها اسم AD-08، وهي قادرة على تدمير الأهداف في مدى 8 كم وارتفاع 6 كم كأعلى حد.