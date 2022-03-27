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مبيعات شهادات الـ 18% في بنكي الأهلي ومصر ترتفع إلى 215 مليار جنيه
مبيعات شهادات الـ 18% في بنكي الأهلي ومصر ترتفع إلى 215 مليار جنيه
أعلن رئيسا بنك مصر والبنك الأهلي المصري ارتفاع حصيلة بيع الشهادات مرتفعة الفائدة والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% في البنكين لتبلغ نحو 215 مليار جنيه، حتى... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T21:06+0000
2022-03-27T21:06+0000
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وهذه حصيلة عمل فروع البنكين منذ يوم الإثنين الماضي بعد قرار البنك المركزي المصري، الخاص برفع أسعار الفائدة 1%.وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن حصيلة بيع شهادات "طلعت حرب" (التي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18%) ارتفعت إلى 63 مليار جنيه، وكذلك صرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح في تصريحات لنفس الصحيفة، أن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% ارتفع إلى 152 مليار جنيه.وفي وقت سابق قرر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر طرح شهادة ادخار جديدة مدتها عام بسعر فائدة سنوية يبلغ 18%، تم إتاحتها أمام المواطنين بدءا من يوم الاثنين الماضي، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة.وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.وكذلك يمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.
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مبيعات شهادات الـ 18% في بنكي الأهلي ومصر ترتفع إلى 215 مليار جنيه

21:06 GMT 27.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHرجل يحسب أمواله بينما يستخدم الآخرون أجهزة الصراف الآلي في البنك الأهلي المصري حيث تكثف مصر جهودها لإبطاء انتشار فيروس كورونا
رجل يحسب أمواله بينما يستخدم الآخرون أجهزة الصراف الآلي في البنك الأهلي المصري حيث تكثف مصر جهودها لإبطاء انتشار فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
أعلن رئيسا بنك مصر والبنك الأهلي المصري ارتفاع حصيلة بيع الشهادات مرتفعة الفائدة والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% في البنكين لتبلغ نحو 215 مليار جنيه، حتى اليوم الأحد 27 مارس.
وهذه حصيلة عمل فروع البنكين منذ يوم الإثنين الماضي بعد قرار البنك المركزي المصري، الخاص برفع أسعار الفائدة 1%.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن حصيلة بيع شهادات "طلعت حرب" (التي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18%) ارتفعت إلى 63 مليار جنيه، وكذلك صرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح في تصريحات لنفس الصحيفة، أن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% ارتفع إلى 152 مليار جنيه.
وأشار الموقع إلى أن بنك مصر، أعاد إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب" وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.
وفي وقت سابق قرر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر طرح شهادة ادخار جديدة مدتها عام بسعر فائدة سنوية يبلغ 18%، تم إتاحتها أمام المواطنين بدءا من يوم الاثنين الماضي، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة.
وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.
وكذلك يمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.
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