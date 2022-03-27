https://arabic.sputniknews.com/20220327/محكمة-مصرية-تقضي-بإعدام-نجل-الفنان-المرسي-أبو-العباس-1060534682.html
محكمة مصرية تقضي بإعدام نجل الفنان المرسي أبو العباس
محكمة مصرية تقضي بإعدام نجل الفنان المرسي أبو العباس
قضت محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد نجل الفنان المصري المرسي أبو العباس، بعد ثبوت إدانته في قضية قتل ارتكبها منذ سنوات. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:07+0000
2022-03-27T16:07+0000
2022-03-27T16:07+0000
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وكان صلاح المرسي أبو العباس، قد ارتكب جريمة قتل راح ضحيتها زوجته وطفلتيه عام 2019، بحسب تقرير نشرته شبكة "العربية نت"، اليوم الأحد.وكان نجل الفنان المصري قد أقدم على ارتكاب جريمته في غفلة من الضحايا، الذين قام بخنقهم جميعا داخل المنزل.وكشفت التحقيقات في ذلك الحين، أن المتهم حاول إخفاء جريمته بالإبلاغ عن الحادث زاعما أنه وجد جثث الضحايا داخل المنزل عندما عاد إليه عقب مشاهدة مباراة كرة قدم خارج المنزل.كما زعم الجاني أنه فقد بعض المتعلقات المالية التي كانت موجودة داخل الشقة، على غير الحقيقة.لكن عندما تم مواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الجريمة وزيف مزاعمه السابقة، بحسب الشبكة، التي أشارت إلى أنه كان يريد تبرير جريمته بخوفه على بناته من تعرضهن لضائقة مالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/-أمر-ملكي-بإعدام-سعوديين-ارتكبا-جريمتين-مروعتين-1059965597.html
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منوعات, أخبار مصر الآن
محكمة مصرية تقضي بإعدام نجل الفنان المرسي أبو العباس
قضت محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد نجل الفنان المصري المرسي أبو العباس، بعد ثبوت إدانته في قضية قتل ارتكبها منذ سنوات.
وكان صلاح المرسي أبو العباس، قد ارتكب جريمة قتل راح ضحيتها زوجته وطفلتيه عام 2019، بحسب تقرير
نشرته شبكة "العربية نت"، اليوم الأحد.
وكان نجل الفنان المصري قد أقدم على ارتكاب جريمته
في غفلة من الضحايا، الذين قام بخنقهم جميعا داخل المنزل.
وكشفت التحقيقات في ذلك الحين، أن المتهم حاول إخفاء جريمته بالإبلاغ عن الحادث زاعما أنه وجد جثث الضحايا
داخل المنزل عندما عاد إليه عقب مشاهدة مباراة كرة قدم خارج المنزل.
كما زعم الجاني أنه فقد بعض المتعلقات المالية التي كانت موجودة داخل الشقة، على غير الحقيقة.
لكن عندما تم مواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الجريمة
وزيف مزاعمه السابقة، بحسب الشبكة، التي أشارت إلى أنه كان يريد تبرير جريمته بخوفه على بناته من تعرضهن لضائقة مالية.