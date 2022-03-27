عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220327/محكمة-مصرية-تقضي-بإعدام-نجل-الفنان-المرسي-أبو-العباس-1060534682.html
محكمة مصرية تقضي بإعدام نجل الفنان المرسي أبو العباس
محكمة مصرية تقضي بإعدام نجل الفنان المرسي أبو العباس
قضت محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد نجل الفنان المصري المرسي أبو العباس، بعد ثبوت إدانته في قضية قتل ارتكبها منذ سنوات. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:07+0000
2022-03-27T16:07+0000
منوعات
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101552/93/1015529354_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_f0cd556e0bf95150e7ffa61db6fa37b0.jpg
وكان صلاح المرسي أبو العباس، قد ارتكب جريمة قتل راح ضحيتها زوجته وطفلتيه عام 2019، بحسب تقرير نشرته شبكة "العربية نت"، اليوم الأحد.وكان نجل الفنان المصري قد أقدم على ارتكاب جريمته في غفلة من الضحايا، الذين قام بخنقهم جميعا داخل المنزل.وكشفت التحقيقات في ذلك الحين، أن المتهم حاول إخفاء جريمته بالإبلاغ عن الحادث زاعما أنه وجد جثث الضحايا داخل المنزل عندما عاد إليه عقب مشاهدة مباراة كرة قدم خارج المنزل.كما زعم الجاني أنه فقد بعض المتعلقات المالية التي كانت موجودة داخل الشقة، على غير الحقيقة.لكن عندما تم مواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الجريمة وزيف مزاعمه السابقة، بحسب الشبكة، التي أشارت إلى أنه كان يريد تبرير جريمته بخوفه على بناته من تعرضهن لضائقة مالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/-أمر-ملكي-بإعدام-سعوديين-ارتكبا-جريمتين-مروعتين-1059965597.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101552/93/1015529354_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_af91e9538948a93efcb50052519afdf9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار مصر الآن

محكمة مصرية تقضي بإعدام نجل الفنان المرسي أبو العباس

16:07 GMT 27.03.2022
© REUTERSمحكمة مصرية
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS
قضت محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد نجل الفنان المصري المرسي أبو العباس، بعد ثبوت إدانته في قضية قتل ارتكبها منذ سنوات.
وكان صلاح المرسي أبو العباس، قد ارتكب جريمة قتل راح ضحيتها زوجته وطفلتيه عام 2019، بحسب تقرير نشرته شبكة "العربية نت"، اليوم الأحد.
وكان نجل الفنان المصري قد أقدم على ارتكاب جريمته في غفلة من الضحايا، الذين قام بخنقهم جميعا داخل المنزل.
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
أمر ملكي بإعدام سعوديين ارتكبا جريمتين مروعتين
16 مارس, 10:21 GMT
وكشفت التحقيقات في ذلك الحين، أن المتهم حاول إخفاء جريمته بالإبلاغ عن الحادث زاعما أنه وجد جثث الضحايا داخل المنزل عندما عاد إليه عقب مشاهدة مباراة كرة قدم خارج المنزل.
كما زعم الجاني أنه فقد بعض المتعلقات المالية التي كانت موجودة داخل الشقة، على غير الحقيقة.
لكن عندما تم مواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الجريمة وزيف مزاعمه السابقة، بحسب الشبكة، التي أشارت إلى أنه كان يريد تبرير جريمته بخوفه على بناته من تعرضهن لضائقة مالية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала