https://arabic.sputniknews.com/20220327/مسؤول-أمريكي-لن-نرفع-العقوبات-عن-الحرس-الثوري--1060509385.html
مسؤول أمريكي: لن نرفع العقوبات عن الحرس الثوري
مسؤول أمريكي: لن نرفع العقوبات عن الحرس الثوري
قال المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روب مالي، اليوم الأحد، إن بلاده لن ترفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ولم تبت في موضوع شطبه من قائمة المنظمات... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T07:25+0000
2022-03-27T07:25+0000
2022-03-27T07:25+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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القاهرة - سبوتنيك. وصرح روب مالي خلال لقاء في منتدى الدوحة: "رأينا بالحرس الثوري الإيراني لن يتغير وسيبقى ضمن العقوبات وهذه مسألة مختلفة عن الاتفاق النووي".وعن التوصل لاتفاق نووي، قال: "لست واثقاً من أنّ الاتفاق النووي وشيك لقد اقتربنا من ذلك في بعض الأحيان".وأضاف: "وإذا كانت هناك صفقة ستكون 5+ 1 ونريد إبرام صفقة إذا تم الالتزام بشروطنا".وتابع المبعوث الأمريكي "جهودنا في المنطقة وسعينا لخفض التوتر فيها ستستمر حتى إذا فشلت مفاوضات فيينا".يأتي ذلك في أعقاب تصريحات إيرانية بأن محادثات الاتفاق النووي في فيينا تتضمن بحث إزالة الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأمريكية.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا تضمنت مسألة رفع الحرس الثوري وأسماء شخصيات إيرانية من قائمة العقوبات الأمريكية.وأكد عبد اللهيان أن الحرس الثوري جزء من المؤسسة الدفاعية ويجب رفعه من قائمة العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/عبد-اللهيان-يكشف-ما-طلبته-السعودية-من-إيران-بشأن-اليمن-1060495868.html
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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
مسؤول أمريكي: لن نرفع العقوبات عن الحرس الثوري
قال المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روب مالي، اليوم الأحد، إن بلاده لن ترفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ولم تبت في موضوع شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية.
القاهرة - سبوتنيك. وصرح روب مالي خلال لقاء في منتدى الدوحة: "رأينا بالحرس الثوري الإيراني
لن يتغير وسيبقى ضمن العقوبات وهذه مسألة مختلفة عن الاتفاق النووي".
وعن التوصل لاتفاق نووي، قال: "لست واثقاً من أنّ الاتفاق النووي وشيك لقد اقتربنا من ذلك في بعض الأحيان".
وأضاف: "وإذا كانت هناك صفقة ستكون 5+ 1 ونريد إبرام صفقة إذا تم الالتزام بشروطنا".
وتابع المبعوث الأمريكي "جهودنا في المنطقة وسعينا لخفض التوتر فيها ستستمر حتى إذا فشلت مفاوضات فيينا".
يأتي ذلك في أعقاب تصريحات إيرانية بأن محادثات الاتفاق النووي في فيينا تتضمن بحث إزالة الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأمريكية.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا تضمنت مسألة رفع الحرس الثوري وأسماء شخصيات إيرانية من قائمة العقوبات الأمريكية.
وأكد عبد اللهيان أن الحرس الثوري جزء من المؤسسة الدفاعية ويجب رفعه من قائمة العقوبات.