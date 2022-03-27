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https://arabic.sputniknews.com/20220327/مسؤول-روسي-يقترح-على-إيلون-ماسك-أسماء-محتملة-لشبكته-الاجتماعية-الجديدة--1060535542.html
مسؤول روسي يقترح على إيلون ماسك أسماء محتملة لشبكته الاجتماعية الجديدة
مسؤول روسي يقترح على إيلون ماسك أسماء محتملة لشبكته الاجتماعية الجديدة
اقترح رئيس شركة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أن يقوم مؤسس شركة "سبيس إكس"، الملياردير إيلون ماسك، بتسمية شبكته الاجتماعية "بمقعد المرحاض". 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:16+0000
2022-03-27T16:16+0000
إيلون ماسك
روسيا
شركة "سبيس إكس"
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ورد روغوزين عبر حسابه على "تويتر" على منشور ماسك: "أقدم لك مقترحات من عدة أسماء لشبكة التواصل الاجتماعي الجديدة، والتي يجب أن تناسب ذوقك:1. مقعد المرحاض.2. تغريدات الغائط.3. أمي، لقد فعلتها!.وتساءل الملياردير ماسك، في وقت سابق من اليوم الأحد، 27 مارس/آذار، عما إذا كانت هناك حاجة إلى ‏ظهور منصة تواصل الاجتماعي أخرى، وهو ما دفع الملايين من متابعيه على "تويتر" إلى مطالبته ‏بشراء موقع التغريدات.‏وكتب ماسك عبر حسابه في "تويتر": "بالنظر إلى أن تويتر يعمل بحكم الأمر الواقع ساحة عامة، فإن عدم الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوّض الديمقراطية بشكل أساسي، فما الذي يجب فعله أمام هذا؟".وسأل ماسك الحائز على لقب "شخصية العام" لسنة 2021 من مجلة "تايم" الأمريكية في تغريدة لاحقة: "هل هناك حاجة لمنصة جديدة؟"، ليطالبه الـ79.1 مليون متابع على الفور إما بشراء "تويتر" نفسه أو إنشاء منصة جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسكوموس-تعلن-إيقاف-تصدير-محركاتها-لألمانيا-وتنصحهم-باستخدام-المكانس-للتحليق-1059398055.html
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إيلون ماسك, روسيا, شركة "سبيس إكس"

مسؤول روسي يقترح على إيلون ماسك أسماء محتملة لشبكته الاجتماعية الجديدة

16:16 GMT 27.03.2022
© REUTERS / Lucy Nicholsonرجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Lucy Nicholson
اقترح رئيس شركة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أن يقوم مؤسس شركة "سبيس إكس"، الملياردير إيلون ماسك، بتسمية شبكته الاجتماعية "بمقعد المرحاض".
ورد روغوزين عبر حسابه على "تويتر" على منشور ماسك: "أقدم لك مقترحات من عدة أسماء لشبكة التواصل الاجتماعي الجديدة، والتي يجب أن تناسب ذوقك:
1. مقعد المرحاض.
2. تغريدات الغائط.
3. أمي، لقد فعلتها!.
وتساءل الملياردير ماسك، في وقت سابق من اليوم الأحد، 27 مارس/آذار، عما إذا كانت هناك حاجة إلى ‏ظهور منصة تواصل الاجتماعي أخرى، وهو ما دفع الملايين من متابعيه على "تويتر" إلى مطالبته ‏بشراء موقع التغريدات.‏
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"روسكوسموس" تعلن إيقاف تصدير محركاتها لأمريكا وتنصحهم "باستخدام المكانس للتحليق"
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وكتب ماسك عبر حسابه في "تويتر": "بالنظر إلى أن تويتر يعمل بحكم الأمر الواقع ساحة عامة، فإن عدم الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوّض الديمقراطية بشكل أساسي، فما الذي يجب فعله أمام هذا؟".
وسأل ماسك الحائز على لقب "شخصية العام" لسنة 2021 من مجلة "تايم" الأمريكية في تغريدة لاحقة: "هل هناك حاجة لمنصة جديدة؟"، ليطالبه الـ79.1 مليون متابع على الفور إما بشراء "تويتر" نفسه أو إنشاء منصة جديدة.
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