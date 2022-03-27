https://arabic.sputniknews.com/20220327/مصرع-6-عمال-على-الأقل-إثر-انهيار-صخري-شمالي-سلطنة-عمان-1060527326.html

مصرع 6 عمال على الأقل إثر انهيار صخري شمالي سلطنة عمان

مصرع 6 عمال على الأقل إثر انهيار صخري شمالي سلطنة عمان

أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان مصرع ستة أشخاص على الأقل وإنقاذ أربعة آخرين إثر انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض في ولاية عبري... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T13:34+0000

2022-03-27T13:34+0000

2022-03-27T13:34+0000

العالم العربي

سلطنة عمان

إنهيارات أرضية

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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد على حسابها في تويتر: "تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة حتى الآن".وفي الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أفادت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، بأنها تلقت بلاغا حول انهيار جبل على سكن عمالي في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط، جراء تعرض البلاد لإعصار شاهين.وأوضحت اللجنة، عبر حسابها على تويتر، أن فريق البحث والإنقاذ توجه إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، حيث تمكن من انتشال جثتين من تحت الأنقاض.كما حذرت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة من أن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ64 عقدة أي 116 كم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار من 40 إلى60 كم شمال شرق محافظة مسقط.وفي الرابع من أكتوبر الماضي، أعلنت الطواري في سلطنة عمان، عن 7 وفيات جديدة في محافظة شمال الباطنة جراء الإعصار "شاهين" ليبلغ إجمالي ضحايا الإعصار حتى ذلك الحين عشرة أشخاص بينهم أطفال، لافتة إلى وجود بلاغات عن حالات فقدان من جراء الحالة المدارية.

https://arabic.sputniknews.com/20211009/خسائر-ضخمة-خلفها-الإعصار-فيعمان--وأضرار-بالغة-في-قطاع-الطرق--1050386106.html

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