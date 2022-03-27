https://arabic.sputniknews.com/20220327/مصر-تؤكد-اهتمامها-بسرعة-الانتهاء-من-مشروع-الربط-الكهربائي-مع-قبرص-وأوروبا-1060525068.html
مصر تؤكد اهتمامها بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع قبرص وأوروبا
مصر تؤكد اهتمامها بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع قبرص وأوروبا
أكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر اهتمام القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع قبرص، ومنه إلى اليونان وباقي أوروبا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T12:48+0000
2022-03-27T12:48+0000
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وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس التي تزور القاهرة على رأس وفد قبرصي، لبحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة.وأشاد شاكر "بالجهود المبذولة مع الجانب القبرصي لإتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي".وأكد شاكر على "الاهتمام بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم باقي أوروبا".من جانبها، أكدت الوزيرة القبرصية على الاهتمام الذي توليه حكومة بلادها لهذا المشروع، لما له من أهمية كبرى في تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.يذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقّعت مصر مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان عن طريق كابل بحري، خلال قمة لوزراء الطاقة والكهرباء من الدول الثلاث، عقدت في اليونان.
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مصر تؤكد اهتمامها بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع قبرص وأوروبا
أكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر اهتمام القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع قبرص، ومنه إلى اليونان وباقي أوروبا.
وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس التي تزور القاهرة على رأس وفد قبرصي، لبحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة.
وأشاد شاكر "بالجهود المبذولة مع الجانب القبرصي لإتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي".
وأوضح أن "هذا المشروع يعد أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية، وبه ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية".
وأكد شاكر على "الاهتمام بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم باقي أوروبا".
من جانبها، أكدت الوزيرة القبرصية على الاهتمام الذي توليه حكومة بلادها لهذا المشروع، لما له من أهمية كبرى في تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.
يذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقّعت مصر
مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان عن طريق كابل بحري، خلال قمة لوزراء الطاقة والكهرباء من الدول الثلاث، عقدت في اليونان.