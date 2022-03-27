https://arabic.sputniknews.com/20220327/مصر-تبدأ-في-تطبيق-مخالفات-تصل-لملايين-الجنيهات-على-الأفران-المخالفة-لأسعار-الخبز-الحر-1060518637.html

مصر تبدأ في تطبيق مخالفات تصل لملايين الجنيهات على الأفران المخالفة لأسعار الخبز الحر

مصر تبدأ في تطبيق مخالفات تصل لملايين الجنيهات على الأفران المخالفة لأسعار الخبز الحر

أعلنت وزارة التموين المصرية عن بدئها في تطبيق عقوبات على أصحاب الأفران المخالفين لأسعار بيع الخبز غير المدعوم من ‏الدولة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T10:57+0000

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طالب رئيس قطاع التجارة الداخلية في الوزارة، عبد المنعم خليل، بتصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، أمس السبت، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، الأفران والتجار بالالتزام بأسعار الخبز الجديدة وعدم مخالفتها، حتى لا يتعرض أيا منهم لأي عقوبة، والتي تصل إلى غرامة مالية بقيمة 100 ألف جنيه على الأقل، وقد تصل إلى 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الحبس.وأشار خليل إلى أنه يوجد خط ساخن للإبلاغ عن مخالفات التجار وأصحاب المخابز هو 16528.وأكد عبد المنعم خليل أن وزارة التموين أطلقت بالتنسيق مع وزارة الداخلية حملات رقابية مكثفة على الأفران والأسواق المصرية بصفة عامة، لافتا إلى أن "الداخلية" ضبطت 139 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 228 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة .وحددت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، أسعار بيع الرغيف غير المدعوم من الدولة، للحد من ارتفاع ‏أسعاره، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.‏وأصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا نصت مادته الأولى على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 45 غراما، و75 قرشا للرغيف زنة 65 غراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 غراما، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وفقا لبيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري.كما أشار مدبولي إلى أن يكون بيع الخبز الفينو بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 40 غراما، و75 قرشا للرغيف زنة 60 غراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 غراما.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.

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