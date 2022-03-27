https://arabic.sputniknews.com/20220327/مصر-تخفف-قيود-كورونا-خلال-رمضان-وتقرر-عودة-صلاة-التراويح-وفتح-دور-المناسبات-في-المساجد-1060538753.html
مصر تخفف قيود كورونا خلال رمضان وتقرر عودة صلاة التراويح وفتح دور المناسبات في المساجد
مصر تخفف قيود كورونا خلال رمضان وتقرر عودة صلاة التراويح وفتح دور المناسبات في المساجد
وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر، اليوم الأحد، على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T17:09+0000
2022-03-27T17:09+0000
2022-03-27T17:09+0000
أخبار مصر الآن
فيروس كورونا
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ووافقت اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، على "تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس "كورونا"، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان".كما وافقت اللجنة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.ويتواصل تراجع الإحصائيات الرسمية الخاصة بمصابي كورونا في مصر تدريجيا منذ أسابيع، وهو ما دفع وزارة الصحة المصرية إلى التوقف عن إصدار البيان اليومي والاكتفاء ببيان أسبوعي عن وضع الإصابات.وسجلت مصر مستويات قياسية في حجم الإصابات خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، خاصة فيما يتعلق بمتحور أوميكرون الأكثر انتشارا بين متحورات الفيروس التاجي.
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أخبار مصر الآن, فيروس كورونا
مصر تخفف قيود كورونا خلال رمضان وتقرر عودة صلاة التراويح وفتح دور المناسبات في المساجد
وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر، اليوم الأحد، على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل/ نيسان المقبل.
ووافقت اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، على "تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس "كورونا"، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان".
كما وافقت اللجنة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.
ويتواصل تراجع الإحصائيات الرسمية الخاصة بمصابي كورونا في مصر تدريجيا منذ أسابيع، وهو ما دفع وزارة الصحة المصرية إلى التوقف عن إصدار البيان اليومي
والاكتفاء ببيان أسبوعي عن وضع الإصابات.
وسجلت مصر مستويات قياسية في حجم الإصابات خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، خاصة فيما يتعلق بمتحور أوميكرون
الأكثر انتشارا بين متحورات الفيروس التاجي.