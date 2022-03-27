https://arabic.sputniknews.com/20220327/مقاتلات-سو-25-تدمر-مستودعات-عسكرية-أوكرانية-ليلا-فيديو-1060507627.html
مقاتلات "سو-25" تدمر مستودعات عسكرية أوكرانية ليلا... فيديو
مقاتلات "سو-25" تدمر مستودعات عسكرية أوكرانية ليلا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر تدمير مستودعات عسكرية أوكرانية باستخدام مقاتلات "سو-25" ليلا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T06:27+0000
2022-03-27T06:27+0000
2022-03-27T06:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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يُظهر الفيديو الإقلاع الليلي لطائرة "سو-25" الهجومية من المدرج. ثم يظهر نظام تحديد الهدف في الطائرة ويصيب الهدف بصواريخ غير موجهة.وصرحت وزارة الدفاع الروسية: "دمرت أطقم الطائرات الهجومية من طراز سو-25 التابعة للقوات الجوية الروسية مخازن ذخيرة وأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم ضرب الأهداف البرية بأسلحة صواريخ جوية. ونُفذت الغرات الجوية ليلاً".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
مقاتلات "سو-25" تدمر مستودعات عسكرية أوكرانية ليلا... فيديو
06:27 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 06:28 GMT 27.03.2022)
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر تدمير مستودعات عسكرية أوكرانية باستخدام مقاتلات "سو-25" ليلا.
يُظهر الفيديو الإقلاع الليلي لطائرة "سو-25" الهجومية من المدرج. ثم يظهر نظام تحديد الهدف في الطائرة ويصيب الهدف بصواريخ غير موجهة.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية: "دمرت أطقم الطائرات الهجومية من طراز سو-25 التابعة للقوات الجوية الروسية مخازن ذخيرة وأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم ضرب الأهداف البرية بأسلحة صواريخ جوية. ونُفذت الغرات الجوية ليلاً".