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https://arabic.sputniknews.com/20220327/مقاتلات-سو-25-تدمر-مستودعات-عسكرية-أوكرانية-ليلا-فيديو-1060507627.html
مقاتلات "سو-25" تدمر مستودعات عسكرية أوكرانية ليلا... فيديو
مقاتلات "سو-25" تدمر مستودعات عسكرية أوكرانية ليلا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر تدمير مستودعات عسكرية أوكرانية باستخدام مقاتلات "سو-25" ليلا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T06:27+0000
2022-03-27T06:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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يُظهر الفيديو الإقلاع الليلي لطائرة "سو-25" الهجومية من المدرج. ثم يظهر نظام تحديد الهدف في الطائرة ويصيب الهدف بصواريخ غير موجهة.وصرحت وزارة الدفاع الروسية: "دمرت أطقم الطائرات الهجومية من طراز سو-25 التابعة للقوات الجوية الروسية مخازن ذخيرة وأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم ضرب الأهداف البرية بأسلحة صواريخ جوية. ونُفذت الغرات الجوية ليلاً".
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

مقاتلات "سو-25" تدمر مستودعات عسكرية أوكرانية ليلا... فيديو

06:27 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 06:28 GMT 27.03.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر تدمير مستودعات عسكرية أوكرانية باستخدام مقاتلات "سو-25" ليلا.
يُظهر الفيديو الإقلاع الليلي لطائرة "سو-25" الهجومية من المدرج. ثم يظهر نظام تحديد الهدف في الطائرة ويصيب الهدف بصواريخ غير موجهة.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية: "دمرت أطقم الطائرات الهجومية من طراز سو-25 التابعة للقوات الجوية الروسية مخازن ذخيرة وأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم ضرب الأهداف البرية بأسلحة صواريخ جوية. ونُفذت الغرات الجوية ليلاً".
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:36 GMT
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