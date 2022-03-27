مقتل إسرائيليين وإصابة 3 في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة شمالي البلاد... فيديوهات
18:23 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 18:48 GMT 27.03.2022)
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
قُتل إسرائيليان، وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار شهدتها مدينة الخضيرة قرب حيفا شمالي البلاد، فيما قتل آخران قاما بتنفيذ الهجوم.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "بالتزامن مع قمة وزراء الخارجية في النقب، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة مساء اليوم (الأحد) في إطلاق نار في شارع هربرت صموئيل وسط الخضيرة".
وأضافت أنه تم نقل ثلاثة مصابين في حالة وصفت بالمتوسطة إلى مستشفى هليل يافي في المدينة.
סרטון שרץ ברשתות לכאורה מהאירוע בחדרה, דבר כזה לא ראינו: שני גברים עם זקן עם כלי נשק אוטומטיים ויורים לכל עבר.— Josh Breiner (@JoshBreiner) March 27, 2022
נוטרלו.
2 פצועים קשה מלבדם. pic.twitter.com/pdOf5b4V0f
وتم قتل منفذي العملية، اللذين اختطفا سلاح رشاش من أحد الجنود، من قبل قوات الشرطة التي ردت بإطلاق النار عليهما.
#ברייקינג— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 27, 2022
נסיון פיגוע ותקיפת 2 שוטרים בעיר חדרה
ברח׳ הרברט סמואל. התקבל דיווח על אירוע ירי. pic.twitter.com/nq8witCdMU
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "قبل وقت قصير وصل إرهابيان إلى شارع هربرت صموئيل في الخضيرة وبدآ بإطلاق النار على قوة شرطة كانت في المكان".
פיגוע הטרור בחדרה-— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 27, 2022
תיעוד 🎥 רגע חיסול המחבלים, ע״י שני לוחמי יס"מ. pic.twitter.com/RnsfEMcctU
وأضافت: "نتيجة لإطلاق النار، تم تحديد مقتل اثنين من المارة. سعت قوة من المستعربين كانت في مكان الحادث إلى الاقتراب وبعد معركة قصيرة بالأسلحة النارية تمكنت من تحييد الإرهابيين".
وتابعت: "أسفر إطلاق النار عن إصابة 3 من رجال الشرطة بجروح وتم نقلهم إلى مركز هيليل يافي الطبي في الخضيرة".
פיגוע הירי בחדרה: נקבע מותם של 2 אזרחיםhttps://t.co/8bFyRh1z4V— כאן חדשות (@kann_news) March 27, 2022
אורלי אלקלעי ו-@moyshis pic.twitter.com/a0eXp4uEWr
وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر خلال أقل من أسبوع.
والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.
22 مارس, 20:13 GMT
ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.
ويجتمع حاليا، وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين في مستوطنة سديه بوكر الإسرائيلي في صحراء النقب.
ويشير مراقبون ووسائل إعلام عبرية إلى أن القمة ستركز في المقام الأول على ما تعتبره الدول المشاركة "تهديدات" من قبل إيران في المنطقة.