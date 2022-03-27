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https://arabic.sputniknews.com/20220327/مقتل-إسرائيليان-في-عملية-إطلاق-نار-بمدينة-الخضيرة-شمال-البلاد-1060540694.html
مقتل إسرائيليين وإصابة 3 في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة شمالي البلاد... فيديوهات
مقتل إسرائيليين وإصابة 3 في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة شمالي البلاد... فيديوهات
قُتل إسرائيليان، وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار شهدتها مدينة الخضيرة قرب حيفا شمالي البلاد، فيما قتل آخران قاما بتنفيذ الهجوم. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T18:23+0000
2022-03-27T18:48+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "بالتزامن مع قمة وزراء الخارجية في النقب، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة مساء اليوم (الأحد) في إطلاق نار في شارع هربرت صموئيل وسط الخضيرة".وأضافت أنه تم نقل ثلاثة مصابين في حالة وصفت بالمتوسطة إلى مستشفى هليل يافي في المدينة.وتم قتل منفذي العملية، اللذين اختطفا سلاح رشاش من أحد الجنود، من قبل قوات الشرطة التي ردت بإطلاق النار عليهما.من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "قبل وقت قصير وصل إرهابيان إلى شارع هربرت صموئيل في الخضيرة وبدآ بإطلاق النار على قوة شرطة كانت في المكان".وأضافت: "نتيجة لإطلاق النار، تم تحديد مقتل اثنين من المارة. سعت قوة من المستعربين كانت في مكان الحادث إلى الاقتراب وبعد معركة قصيرة بالأسلحة النارية تمكنت من تحييد الإرهابيين".وتابعت: "أسفر إطلاق النار عن إصابة 3 من رجال الشرطة بجروح وتم نقلهم إلى مركز هيليل يافي الطبي في الخضيرة".وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر خلال أقل من أسبوع.والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.ويجتمع حاليا، وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين في مستوطنة سديه بوكر الإسرائيلي في صحراء النقب.ويشير مراقبون ووسائل إعلام عبرية إلى أن القمة ستركز في المقام الأول على ما تعتبره الدول المشاركة "تهديدات" من قبل إيران في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/إعلام-عملية-طعن-بئر-السبع-تعني-فشلا-استخباراتيا-جديدا-في-إسرائيل-1060324670.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل إسرائيليين وإصابة 3 في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة شمالي البلاد... فيديوهات

18:23 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 18:48 GMT 27.03.2022)
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
قُتل إسرائيليان، وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار شهدتها مدينة الخضيرة قرب حيفا شمالي البلاد، فيما قتل آخران قاما بتنفيذ الهجوم.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "بالتزامن مع قمة وزراء الخارجية في النقب، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة مساء اليوم (الأحد) في إطلاق نار في شارع هربرت صموئيل وسط الخضيرة".
وأضافت أنه تم نقل ثلاثة مصابين في حالة وصفت بالمتوسطة إلى مستشفى هليل يافي في المدينة.
وتم قتل منفذي العملية، اللذين اختطفا سلاح رشاش من أحد الجنود، من قبل قوات الشرطة التي ردت بإطلاق النار عليهما.
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "قبل وقت قصير وصل إرهابيان إلى شارع هربرت صموئيل في الخضيرة وبدآ بإطلاق النار على قوة شرطة كانت في المكان".
وأضافت: "نتيجة لإطلاق النار، تم تحديد مقتل اثنين من المارة. سعت قوة من المستعربين كانت في مكان الحادث إلى الاقتراب وبعد معركة قصيرة بالأسلحة النارية تمكنت من تحييد الإرهابيين".
وتابعت: "أسفر إطلاق النار عن إصابة 3 من رجال الشرطة بجروح وتم نقلهم إلى مركز هيليل يافي الطبي في الخضيرة".
وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر خلال أقل من أسبوع.
والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.
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ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.
ويجتمع حاليا، وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين في مستوطنة سديه بوكر الإسرائيلي في صحراء النقب.
ويشير مراقبون ووسائل إعلام عبرية إلى أن القمة ستركز في المقام الأول على ما تعتبره الدول المشاركة "تهديدات" من قبل إيران في المنطقة.
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