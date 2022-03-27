https://arabic.sputniknews.com/20220327/منصور-عباس-عن-هجوم-الخضيرة-إرهاب-داعشي-مقيت-لا-يمثل-العرب-في-إسرائيل-1060543272.html

منصور عباس عن هجوم الخضيرة: إرهاب داعشي مقيت لا يمثل العرب في إسرائيل

منصور عباس عن هجوم الخضيرة: إرهاب داعشي مقيت لا يمثل العرب في إسرائيل

أدان منصور عباس زعيم حزب القائمة الموحدة في إسرائيل، الهجوم الذي وقع في مدينة الخضيرة وأسفر عن مقتل مواطنين وإصابة 3 من الشرطة، معتبرا أنه "إرهاب داعشي مقيت لا... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T20:51+0000

2022-03-27T20:51+0000

2022-03-27T20:51+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عباس الذي يشارك حزبه في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال عباس: "هذا إرهاب داعشي مقيت لا يمثل المجتمع العربي في إسرائيل الذي يسعى إلى حياة كريمة في ظل سيادة القانون وضمن منظومة قيم تحترم وتقدس حياة الإنسان، والحياة المشتركة للعرب واليهود، وقيم السلام والتسامح".وقدم عباس تعازيه لأسر القتلى وتمنى للجرحى الشفاء العاجل، مضيفا: "أدعو جميع المواطنين العرب واليهود إلى ضبط النفس والتصرف بأقصى قدر من المسؤولية في التعامل مع هذا التطور الخطير".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، قتل إسرائيليان وأصيب 3 من الشرطة في مدينة الخضيرة شمالي البلاد، برصاص مسلحين اثنين قتلا لاحقا برصاص الشرطة.وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن منفذي الهجوم من مدينة أم الفحم العربية، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحدهما سبق وتم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.ووقع الهجوم خلال استضافة إسرائيل قمة هي الأولى من نوعها تضم وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في النقب، لبحث ملفات بينها إيران.وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر خلال أقل من أسبوع.والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.

https://arabic.sputniknews.com/20220327/مقتل-إسرائيليان-في-عملية-إطلاق-نار-بمدينة-الخضيرة-شمال-البلاد-1060540694.html

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