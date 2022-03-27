https://arabic.sputniknews.com/20220327/موسيماني-يمنح-حسام-حسن-فرصة-للمشاركة-في-كأس-مصر-1060537719.html
موسيماني يمنح حسام حسن فرصة للمشاركة في كأس مصر
موسيماني يمنح حسام حسن فرصة للمشاركة في كأس مصر
قرر المدير الفني للنادي الأهلي المصري منح نجم الفريق حسام حسن فرصة كاملة للمشاركة في مباريات الفترة المقبلة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:50+0000
2022-03-27T16:50+0000
2022-03-27T16:50+0000
رياضة
الدوري المصري الممتاز
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جاء ذلك وفقا لخبر نشره موقع "كوره 11"، اليوم الأحد، أشار فيه إلى أن "موسيماني استقر على منح حسام حسن الفرصة للمشاركة بعد فترة من التهميش".وكان حسام حسن قد طلب من المدير الفني الجنوب أفريقي أكثر من مرة المشاركة مع الأهلي وهو الطلب الذي استجاب له موسيماني.وعقد موسيماني جلسة مع جهازه الفني لمناقشة وضع لاعب حسام حسن، حيث قرروا أخيرا تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.ويرغب مدرب الأهلي في تجهيز جميع عناصر الفريق للدفع بهم في بطولة كأس مصر في نسختها الجديدة، التي يشارك فيها النادي.وتعرض الجهاز الفني للأهلي لانتقادات بسبب عدم الدفع بحسام حسن في المباريات السابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/الأهلي-المصري-يعلن-تشكيله-الرسمي-لمواجهة-الهلال-السوداني-في-دوري-الأبطال-1058801933.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, الدوري المصري الممتاز
موسيماني يمنح حسام حسن فرصة للمشاركة في كأس مصر
قرر المدير الفني للنادي الأهلي المصري منح نجم الفريق حسام حسن فرصة كاملة للمشاركة في مباريات الفترة المقبلة.
جاء ذلك وفقا لخبر نشره
موقع "كوره 11"، اليوم الأحد، أشار فيه إلى أن "موسيماني استقر على منح حسام حسن الفرصة للمشاركة بعد فترة من التهميش".
وكان حسام حسن قد طلب من المدير الفني الجنوب أفريقي
أكثر من مرة المشاركة مع الأهلي وهو الطلب الذي استجاب له موسيماني.
وعقد موسيماني جلسة مع جهازه الفني
لمناقشة وضع لاعب حسام حسن، حيث قرروا أخيرا تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.
ويرغب مدرب الأهلي في تجهيز جميع عناصر الفريق للدفع بهم في بطولة كأس مصر في نسختها الجديدة، التي يشارك فيها النادي
.
وتعرض الجهاز الفني للأهلي لانتقادات بسبب عدم الدفع بحسام حسن في المباريات السابقة.