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موسيماني يمنح حسام حسن فرصة للمشاركة في كأس مصر
موسيماني يمنح حسام حسن فرصة للمشاركة في كأس مصر
قرر المدير الفني للنادي الأهلي المصري منح نجم الفريق حسام حسن فرصة كاملة للمشاركة في مباريات الفترة المقبلة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:50+0000
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رياضة
الدوري المصري الممتاز
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جاء ذلك وفقا لخبر نشره موقع "كوره 11"، اليوم الأحد، أشار فيه إلى أن "موسيماني استقر على منح حسام حسن الفرصة للمشاركة بعد فترة من التهميش".وكان حسام حسن قد طلب من المدير الفني الجنوب أفريقي أكثر من مرة المشاركة مع الأهلي وهو الطلب الذي استجاب له موسيماني.وعقد موسيماني جلسة مع جهازه الفني لمناقشة وضع لاعب حسام حسن، حيث قرروا أخيرا تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.ويرغب مدرب الأهلي في تجهيز جميع عناصر الفريق للدفع بهم في بطولة كأس مصر في نسختها الجديدة، التي يشارك فيها النادي.وتعرض الجهاز الفني للأهلي لانتقادات بسبب عدم الدفع بحسام حسن في المباريات السابقة.
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رياضة, الدوري المصري الممتاز

موسيماني يمنح حسام حسن فرصة للمشاركة في كأس مصر

16:50 GMT 27.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIبيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي
بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
قرر المدير الفني للنادي الأهلي المصري منح نجم الفريق حسام حسن فرصة كاملة للمشاركة في مباريات الفترة المقبلة.
جاء ذلك وفقا لخبر نشره موقع "كوره 11"، اليوم الأحد، أشار فيه إلى أن "موسيماني استقر على منح حسام حسن الفرصة للمشاركة بعد فترة من التهميش".
وكان حسام حسن قد طلب من المدير الفني الجنوب أفريقي أكثر من مرة المشاركة مع الأهلي وهو الطلب الذي استجاب له موسيماني.
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وعقد موسيماني جلسة مع جهازه الفني لمناقشة وضع لاعب حسام حسن، حيث قرروا أخيرا تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.
ويرغب مدرب الأهلي في تجهيز جميع عناصر الفريق للدفع بهم في بطولة كأس مصر في نسختها الجديدة، التي يشارك فيها النادي.
وتعرض الجهاز الفني للأهلي لانتقادات بسبب عدم الدفع بحسام حسن في المباريات السابقة.
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