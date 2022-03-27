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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220327/نائب-ياباني-يهاجم-بايدن-ويصفه-بالضعيف-وغير-المتزن-1060507111.html
نائب ياباني يهاجم بايدن ويصفه بالضعيف وغير المتزن
نائب ياباني يهاجم بايدن ويصفه بالضعيف وغير المتزن
وصف عضو في مجلس الشيوخ الياباني أن بايدن أظهر ضعفه من خلال تحريض الرئيس الأوكراني على الحرب وعدم التوصل لحل سلمي مع روسيا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T05:30+0000
2022-03-27T05:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ففي مقابلة مع موقع Shukan Gendai، قال مونيو سودزوكي، إن بايدن لا يدعو نظيره الأوكراني لحل سلمي، لكنه يستفز روسيا فقط.كما أعرب البرلماني الياباني عن رأيه أن الإجراءات العسكرية لزيلينسكي، الذي يرفض محاولات التسوية السلمية للوضع، قد تؤدي بأوكرانيا إلى كارثة. وبدلاً من وقف تمجيد مواطنيه الذين يستعدون للقتال ضد الروس بزجاجات المولوتوف، صرح زيلينسكي لشعبه بصوت عالٍ: "سأعطيكم الأسلحة. فلنقاتل معًا".وشدد النائب على أن أعمال زيلينسكي العسكرية في دونباس هي التي أجبرت روسيا على شن عملية خاصة في أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا

نائب ياباني يهاجم بايدن ويصفه بالضعيف وغير المتزن

05:30 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 05:38 GMT 27.03.2022)
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
وصف عضو في مجلس الشيوخ الياباني أن بايدن أظهر ضعفه من خلال تحريض الرئيس الأوكراني على الحرب وعدم التوصل لحل سلمي مع روسيا.
ففي مقابلة مع موقع Shukan Gendai، قال مونيو سودزوكي، إن بايدن لا يدعو نظيره الأوكراني لحل سلمي، لكنه يستفز روسيا فقط.

وتابع قائلا: "على الرئيس بايدن أن يخبر زيلينسكي أن نتيجة الصراع واضحة بالفعل. الآن لا يوجد خيار آخر سوى بدء حوار. ومع ذلك، فإن بايدن لا يخبر زيلينسكي بذلك ولا يمنعه من استمرار الحرب، ولكنه يستفز روسيا فقط. وهذا يظهر بوضوح ضعف بايدن وعدم توازنه".

كما أعرب البرلماني الياباني عن رأيه أن الإجراءات العسكرية لزيلينسكي، الذي يرفض محاولات التسوية السلمية للوضع، قد تؤدي بأوكرانيا إلى كارثة. وبدلاً من وقف تمجيد مواطنيه الذين يستعدون للقتال ضد الروس بزجاجات المولوتوف، صرح زيلينسكي لشعبه بصوت عالٍ: "سأعطيكم الأسلحة. فلنقاتل معًا".

وأضاف سودزوكي، قائلا: "عندما رأيت هذا، تذكرت صور اليابان العسكرية، حيث كان الناس يتدربون بأعواد الخيزران ويجبرون على الصراخ "النصر أو الموت!"، "فليمت 100 مليون شخص!" وكيف انتهى كل هذا؟".

وشدد النائب على أن أعمال زيلينسكي العسكرية في دونباس هي التي أجبرت روسيا على شن عملية خاصة في أوكرانيا.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:36 GMT
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