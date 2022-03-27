https://arabic.sputniknews.com/20220327/نفط-البصرة-تعلن-عن-مشروع-بقيمة-مليار-دولار-1060518768.html
"نفط البصرة" تعلن عن مشروع بقيمة مليار دولار
"نفط البصرة" تعلن عن مشروع بقيمة مليار دولار
أعلنت شركة نفط البصرة، اليوم الأحد، عن القيمة المتوقعة لمشروع أنابيب التصدير البحرية، فيما أشارت إلى أن "مشروع الأنابيب البحرية سيرفع الطاقة التصديرية إلى 6... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T10:58+0000
2022-03-27T10:58+0000
2022-03-27T10:58+0000
العراق
اقتصاد
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وأفاد معاون المدير العام لشؤون الخطط والموازنات في الشركة، أحمد فاضل دهيم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع أنابيب التصدير البحرية يعد من المشاريع الإستراتيجية على مستوى المنطقة، لتصعيد الطاقة التصديرية للنفط الخام بالمنافذ الجنوبية من 3.5 مليون، الى 6 ملايين في العام 2026".وأشار دهيم، إلى أن "المشروع سيشمل مد أنبوبين بحريين بسعة 48 إنش، وتأهيل مينائي البصرة والعمية، بالإضافة إلى بناء منصة بحرية لمستلزمات المرونة في تصدير أنواع النفط وعمل أجهزة القياس".وأردف: "الشركة الآن في طور الإعداد وتهيئة العروض لشركات عالمية كبرى".وأكد أن "الشركة بانتظار إقرار المشروع في الموازنة، وتبلغ القيمة المتوقعة للمشروع ما يقارب المليار دولار".وأعلن الأردن، يوم أمس السبت، تمديد مذكرة التفاهم بين عمان وبغداد، والخاصة باستيراد 10 آلاف برميل بترول يوميا.وحسب تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، قال المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندس حسن الحياري، إن بلاده سوف تستأنف استيراد النفط العراقي، في مطلع أبريل/ نيسان المقبل، بعد أن توقف منذ بداية فبراير/ شباط الماضي.
العراق
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العراق, اقتصاد
"نفط البصرة" تعلن عن مشروع بقيمة مليار دولار
أعلنت شركة نفط البصرة، اليوم الأحد، عن القيمة المتوقعة لمشروع أنابيب التصدير البحرية، فيما أشارت إلى أن "مشروع الأنابيب البحرية سيرفع الطاقة التصديرية إلى 6 ملايين برميل يوميا".
وأفاد معاون المدير العام لشؤون الخطط والموازنات في الشركة، أحمد فاضل دهيم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)
، إن "مشروع أنابيب التصدير البحرية يعد من المشاريع الإستراتيجية على مستوى المنطقة، لتصعيد الطاقة التصديرية للنفط الخام بالمنافذ الجنوبية من 3.5 مليون، الى 6 ملايين في العام 2026".
وأشار دهيم، إلى أن "المشروع سيشمل مد أنبوبين بحريين بسعة 48 إنش، وتأهيل مينائي البصرة والعمية، بالإضافة إلى بناء منصة بحرية لمستلزمات المرونة في تصدير أنواع النفط وعمل أجهزة القياس".
وأردف: "الشركة الآن في طور الإعداد وتهيئة العروض لشركات عالمية كبرى".
وأكد أن "الشركة بانتظار إقرار المشروع في الموازنة، وتبلغ القيمة المتوقعة للمشروع ما يقارب المليار دولار".
وأعلن الأردن
، يوم أمس السبت، تمديد مذكرة التفاهم بين عمان وبغداد، والخاصة باستيراد 10 آلاف برميل بترول يوميا.
وحسب تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، قال المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندس حسن الحياري، إن بلاده سوف تستأنف استيراد النفط العراقي، في مطلع أبريل/ نيسان المقبل، بعد أن توقف منذ بداية فبراير/ شباط الماضي.