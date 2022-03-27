https://arabic.sputniknews.com/20220327/هجوم-بالمتفجرات-في-العاصمة-الكولومبية-يسفر-عن-مقتل-طفل-وإصابة-أكثر-من-10-أشخاص-1060545423.html

هجوم بالمتفجرات في العاصمة الكولومبية يسفر عن مقتل طفل وإصابة أكثر من 10 أشخاص

هجوم بالمتفجرات في العاصمة الكولومبية يسفر عن مقتل طفل وإصابة أكثر من 10 أشخاص

لقي طفل مصرعه وأصيب أكثر من عشرة أشخاص آخرين في انفجار وقع بالقرب من مركز للشرطة في العاصمة الكولومبية بوغوتا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T22:58+0000

2022-03-27T22:58+0000

2022-03-27T22:58+0000

كولومبيا

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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقالت عمدة مدينة بوغوتا، كلوديا لوبيز هيرنانديز، إن 12 شخصا أصيبوا من بينهم سبعة أطفال في هجوم بالمتفجرات وقع في حي أربوريزادورا ألتا جنوب بوغوتا يوم السبت.وقالت لوبيز على تويتر يوم الأحد "أحد الأطفال السبعة الذين أصيبوا الليلة الماضية، بالكاد يبلغ من العمر 12 عاما، مات عند الفجر. فيما ما تزال فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات في حالة حرجة. وجميع المصابين الآخرين مستقرون ويتماثلون للشفاء".وبحسب عمدة البلدية، فقد تضرر أكثر من 60 مبنى، بما في ذلك المنازل والمدارس، من جراء الانفجار، فيما يستمر البحث عن المسؤولين عن الهجوم.وقال مكتب عمدة بوغوتا في بيان إن إجمالي 35 شخصا، 33 مدنيا واثنان من ضباط الشرطة، احتاجوا إلى رعاية طبية عقب الهجوم بالمتفجرات على مركز الشرطة، فيما لم يحتج سبعة عشر شخصا إلى دخول المستشفى. وخرج بالفعل 11 من الذين نقلوا إلى المستشفى من المستشفى، ولا يزال ستة منهم، من بينهم ضابط شرطة، في المراكز الطبية.

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