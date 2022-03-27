https://arabic.sputniknews.com/20220327/هجوم-بالمتفجرات-في-العاصمة-الكولومبية-يسفر-عن-مقتل-طفل-وإصابة-أكثر-من-10-أشخاص-1060545423.html
هجوم بالمتفجرات في العاصمة الكولومبية يسفر عن مقتل طفل وإصابة أكثر من 10 أشخاص
هجوم بالمتفجرات في العاصمة الكولومبية يسفر عن مقتل طفل وإصابة أكثر من 10 أشخاص
لقي طفل مصرعه وأصيب أكثر من عشرة أشخاص آخرين في انفجار وقع بالقرب من مركز للشرطة في العاصمة الكولومبية بوغوتا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T22:58+0000
2022-03-27T22:58+0000
2022-03-27T22:58+0000
كولومبيا
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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقالت عمدة مدينة بوغوتا، كلوديا لوبيز هيرنانديز، إن 12 شخصا أصيبوا من بينهم سبعة أطفال في هجوم بالمتفجرات وقع في حي أربوريزادورا ألتا جنوب بوغوتا يوم السبت.وقالت لوبيز على تويتر يوم الأحد "أحد الأطفال السبعة الذين أصيبوا الليلة الماضية، بالكاد يبلغ من العمر 12 عاما، مات عند الفجر. فيما ما تزال فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات في حالة حرجة. وجميع المصابين الآخرين مستقرون ويتماثلون للشفاء".وبحسب عمدة البلدية، فقد تضرر أكثر من 60 مبنى، بما في ذلك المنازل والمدارس، من جراء الانفجار، فيما يستمر البحث عن المسؤولين عن الهجوم.وقال مكتب عمدة بوغوتا في بيان إن إجمالي 35 شخصا، 33 مدنيا واثنان من ضباط الشرطة، احتاجوا إلى رعاية طبية عقب الهجوم بالمتفجرات على مركز الشرطة، فيما لم يحتج سبعة عشر شخصا إلى دخول المستشفى. وخرج بالفعل 11 من الذين نقلوا إلى المستشفى من المستشفى، ولا يزال ستة منهم، من بينهم ضابط شرطة، في المراكز الطبية.
https://arabic.sputniknews.com/20200912/الشرطة-البريطانية-اعتقال-شخص-للاشتباه-في-تخطيطه-لتنفيذ-تفجير-1046523025.html
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كولومبيا
هجوم بالمتفجرات في العاصمة الكولومبية يسفر عن مقتل طفل وإصابة أكثر من 10 أشخاص
لقي طفل مصرعه وأصيب أكثر من عشرة أشخاص آخرين في انفجار وقع بالقرب من مركز للشرطة في العاصمة الكولومبية بوغوتا.
مكسيكو سيتي - سبوتنيك
. وقالت عمدة مدينة بوغوتا، كلوديا لوبيز هيرنانديز، إن 12 شخصا أصيبوا من بينهم سبعة أطفال في هجوم بالمتفجرات وقع في حي أربوريزادورا ألتا جنوب بوغوتا يوم السبت.
وقالت لوبيز على تويتر يوم الأحد "أحد الأطفال السبعة الذين أصيبوا الليلة الماضية، بالكاد يبلغ من العمر 12 عاما، مات عند الفجر. فيما ما تزال فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات في حالة حرجة. وجميع المصابين الآخرين مستقرون ويتماثلون للشفاء".
12 سبتمبر 2020, 14:12 GMT
وبحسب عمدة البلدية، فقد تضرر أكثر من 60 مبنى، بما في ذلك المنازل والمدارس، من جراء الانفجار، فيما يستمر البحث عن المسؤولين عن الهجوم.
وقال مكتب عمدة بوغوتا في بيان إن إجمالي 35 شخصا، 33 مدنيا واثنان من ضباط الشرطة، احتاجوا إلى رعاية طبية عقب الهجوم بالمتفجرات على مركز الشرطة، فيما لم يحتج سبعة عشر شخصا إلى دخول المستشفى. وخرج بالفعل 11 من الذين نقلوا إلى المستشفى من المستشفى، ولا يزال ستة منهم، من بينهم ضابط شرطة، في المراكز الطبية.