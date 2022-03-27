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https://arabic.sputniknews.com/20220327/وزارة-الصحة-الروسية-تؤكد-على-اكتفاء-روسيا-ذاتيا-في-مجال-الصناعات-الطبية-1060520182.html
وزارة الصحة الروسية تؤكد على "اكتفاء روسيا ذاتيا" في مجال الصناعات الطبية
وزارة الصحة الروسية تؤكد على "اكتفاء روسيا ذاتيا" في مجال الصناعات الطبية
قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن "هناك ما يكفي من مرافق الإنتاج لتصنيع الأجهزة الطبية في روسيا، والنقاش فقط حول توسيع نطاق الإنتاج". 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T11:32+0000
2022-03-27T11:32+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضاف موراشكو في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "يوجد لدى روسيا عدد كافٍ من منشآت الإنتاج الخاصة بها، والتي تصنع المنتجات الطبية من التيتانيوم، وعدد من المواد الأخرى، التي يتم استخراجها، النقاش فقط حول توسيع سياسات الإنتاج".وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في 25 مارس/آذار، إن "ضمان الأمن الغذائي هو أولوية قصوى، ودعم المزارعين يحظى باهتمام السلطات المستمر".وأضاف ميشوستين في اجتماع مع الحزب الليبرالي الديمقراطي: "هذا موضع اهتمام الحكومة الدائم، أود فقط أن أقول مرة أخرى إننا ندرك جيدًا أن المهمة اليوم مرتبطة بضمان الأمن الغذائي، بحيث تتوفر السلع الضرورية الأولية للمستهلك، فأولاً وقبل كل شيء، الغذاء، هذه هي مهمتنا الرئيسية".
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روسيا, اقتصاد

وزارة الصحة الروسية تؤكد على "اكتفاء روسيا ذاتيا" في مجال الصناعات الطبية

11:32 GMT 27.03.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوروزارة الصحة الروسية
وزارة الصحة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن "هناك ما يكفي من مرافق الإنتاج لتصنيع الأجهزة الطبية في روسيا، والنقاش فقط حول توسيع نطاق الإنتاج".
وأضاف موراشكو في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "يوجد لدى روسيا عدد كافٍ من منشآت الإنتاج الخاصة بها، والتي تصنع المنتجات الطبية من التيتانيوم، وعدد من المواد الأخرى، التي يتم استخراجها، النقاش فقط حول توسيع سياسات الإنتاج".
وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في 25 مارس/آذار، إن "ضمان الأمن الغذائي هو أولوية قصوى، ودعم المزارعين يحظى باهتمام السلطات المستمر".
وأضاف ميشوستين في اجتماع مع الحزب الليبرالي الديمقراطي: "هذا موضع اهتمام الحكومة الدائم، أود فقط أن أقول مرة أخرى إننا ندرك جيدًا أن المهمة اليوم مرتبطة بضمان الأمن الغذائي، بحيث تتوفر السلع الضرورية الأولية للمستهلك، فأولاً وقبل كل شيء، الغذاء، هذه هي مهمتنا الرئيسية".
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