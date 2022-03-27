https://arabic.sputniknews.com/20220327/وزارة-الصحة-الروسية-تؤكد-على-اكتفاء-روسيا-ذاتيا-في-مجال-الصناعات-الطبية-1060520182.html
وزارة الصحة الروسية تؤكد على "اكتفاء روسيا ذاتيا" في مجال الصناعات الطبية
وزارة الصحة الروسية تؤكد على "اكتفاء روسيا ذاتيا" في مجال الصناعات الطبية
قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن "هناك ما يكفي من مرافق الإنتاج لتصنيع الأجهزة الطبية في روسيا، والنقاش فقط حول توسيع نطاق الإنتاج". 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T11:32+0000
2022-03-27T11:32+0000
2022-03-27T11:32+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104499/30/1044993058_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_72f3a724c299d38538e5e661c1079f2e.jpg
وأضاف موراشكو في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "يوجد لدى روسيا عدد كافٍ من منشآت الإنتاج الخاصة بها، والتي تصنع المنتجات الطبية من التيتانيوم، وعدد من المواد الأخرى، التي يتم استخراجها، النقاش فقط حول توسيع سياسات الإنتاج".وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في 25 مارس/آذار، إن "ضمان الأمن الغذائي هو أولوية قصوى، ودعم المزارعين يحظى باهتمام السلطات المستمر".وأضاف ميشوستين في اجتماع مع الحزب الليبرالي الديمقراطي: "هذا موضع اهتمام الحكومة الدائم، أود فقط أن أقول مرة أخرى إننا ندرك جيدًا أن المهمة اليوم مرتبطة بضمان الأمن الغذائي، بحيث تتوفر السلع الضرورية الأولية للمستهلك، فأولاً وقبل كل شيء، الغذاء، هذه هي مهمتنا الرئيسية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104499/30/1044993058_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_deeaeea9c033775f456498d88f749bee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
وزارة الصحة الروسية تؤكد على "اكتفاء روسيا ذاتيا" في مجال الصناعات الطبية
قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن "هناك ما يكفي من مرافق الإنتاج لتصنيع الأجهزة الطبية في روسيا، والنقاش فقط حول توسيع نطاق الإنتاج".
وأضاف موراشكو في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "يوجد لدى روسيا عدد كافٍ من منشآت الإنتاج الخاصة بها، والتي تصنع المنتجات الطبية من التيتانيوم، وعدد من المواد الأخرى، التي يتم استخراجها، النقاش فقط حول توسيع سياسات الإنتاج".
وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين
، في 25 مارس/آذار، إن "ضمان الأمن الغذائي هو أولوية قصوى، ودعم المزارعين يحظى باهتمام السلطات المستمر".
وأضاف ميشوستين في اجتماع مع الحزب الليبرالي الديمقراطي: "هذا موضع اهتمام الحكومة الدائم، أود فقط أن أقول مرة أخرى إننا ندرك جيدًا أن المهمة اليوم مرتبطة بضمان الأمن الغذائي، بحيث تتوفر السلع الضرورية الأولية للمستهلك، فأولاً وقبل كل شيء، الغذاء، هذه هي مهمتنا الرئيسية".