https://arabic.sputniknews.com/20220327/وزراء-خارجية-عرب-يصلون-إلى-إسرائيل-للمشاركة-في-قمة-النقب-1060541578.html
وزراء خارجية عرب يصلون إلى إسرائيل للمشاركة في "قمة النقب"
وزراء خارجية عرب يصلون إلى إسرائيل للمشاركة في "قمة النقب"
وصل إلى إسرائيل، مساء اليوم الأحد، وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين للمشاركة في اللقاء الذي دعا إليه نظيرهم الإسرائيلي يائير لابيد، ويترأسه وزير... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T19:21+0000
2022-03-27T19:21+0000
2022-03-27T19:21+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس - سبوتنيك. ومن المقرر أن ينعقد اللقاء المقرر اليوم وغدا، في بلدة "سديه بوكير" في النقب حيث أقام ودفن أول رئيس حكومة لإسرائيل دافيد بن غوريون.ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن "هذه اللقاءات تهدف بالأساس إلى تشكيل جبهة موحدة وتحالف مشترك لمواجه إيران في المنطقة ومناقشة المخاوف الإسرائيلية والدول المشاركة من إمكانية توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة".وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقد خلال اليوم "سلسة من اللقاءات مع مسؤولين إسرائيلين عبّر خلالها عن الموقف الأمريكي الذي لا يختلف عن الموقف الإسرائيلي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وزراء خارجية عرب يصلون إلى إسرائيل للمشاركة في "قمة النقب"
وصل إلى إسرائيل، مساء اليوم الأحد، وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين للمشاركة في اللقاء الذي دعا إليه نظيرهم الإسرائيلي يائير لابيد، ويترأسه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، تحت مسمى "قمة النقب".
القدس - سبوتنيك. ومن المقرر أن ينعقد اللقاء المقرر
اليوم وغدا، في بلدة "سديه بوكير" في النقب حيث أقام ودفن أول رئيس حكومة لإسرائيل دافيد بن غوريون.
ويستمر اللقاء الذي يوصف في إسرائيل بالتاريخي ويطلق عليه لقاء "قمة النقب" حتى يوم غد الاثنين.
ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن "هذه اللقاءات تهدف بالأساس إلى تشكيل جبهة موحدة
وتحالف مشترك لمواجه إيران في المنطقة ومناقشة المخاوف الإسرائيلية والدول المشاركة من إمكانية توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقد خلال اليوم "سلسة من اللقاءات مع مسؤولين إسرائيلين
عبّر خلالها عن الموقف الأمريكي الذي لا يختلف عن الموقف الإسرائيلي".