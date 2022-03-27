https://arabic.sputniknews.com/20220327/وزير-الشباب-والرياضة-شرم-الشيخ-تحتضن-أول-بطولة-دولية-لسباق-الهجن-في-مايو-المقبل-1060523173.html
وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تحتضن أول بطولة دولية لسباق الهجن في مايو المقبل
وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تحتضن أول بطولة دولية لسباق الهجن في مايو المقبل
قال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، إن البطولة الدولية العربية للهجن هي الأولى التي تقام بشكل احترافي في مصر، في مايو/ أيار المقبل. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T12:32+0000
2022-03-27T12:32+0000
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وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل "البطولة الدولية العربية الأولى للهجن"، التي تقام في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 مايو، أن مدينة شرم الشيخ تشهد العديد من التطورات في جميع المناطق.وأوضح أن سباق الهجن يمثل أهمية كبيرة لأهالي القبائل العربية في ربوع مصر، وأن إقامة المركز الرئيسي لسباق الهجن في شرم الشيخ يؤكد ما أنجز على مدار السنوات الماضية، الذي خطط بعناية على مدار السنوات الماضية.وشدد على أن البطولة التي تقام في أبريل/نيسان المقبل، هي أول بطولة احترافية، حيث جرى تدريب المشاركين بدقة على مدار الفترة الماضية، كما أعد المضمار بشكل احترافي ومتطور.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أوضح الوزير المصري أن البطولة التي تنظم للمرة الأولى تعكس نتائج الإجراءات التي اتخذت ونفذت بعناية لتواكب المستويات العالمية.وكشف اللواء خالد فودة خلال المؤتمر الصحفي أن جوائز السباق تصل إلى 5 مليون جنيه.تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الإمارات لسباقات الهجن شارك، العام الماضي، مع اتحاد الهجن المصري في أول مهرجان لسباقات الهجن 2021، في شرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وناصر بن قريع ممثل اتحاد الهجن الإماراتي.
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منوعات, أخبار مصر الآن
وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تحتضن أول بطولة دولية لسباق الهجن في مايو المقبل
12:32 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 12:33 GMT 27.03.2022)
قال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، إن البطولة الدولية العربية للهجن هي الأولى التي تقام بشكل احترافي في مصر، في مايو/ أيار المقبل.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل "البطولة الدولية
العربية الأولى للهجن"، التي تقام في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 مايو، أن مدينة شرم الشيخ تشهد العديد من التطورات في جميع المناطق.
وأوضح أن سباق الهجن يمثل أهمية كبيرة لأهالي القبائل العربية في ربوع مصر، وأن إقامة المركز الرئيسي لسباق الهجن في شرم الشيخ يؤكد ما أنجز على مدار السنوات الماضية، الذي خطط بعناية على مدار السنوات الماضية.
وشدد على أن البطولة التي تقام في أبريل/نيسان المقبل، هي أول بطولة احترافية
، حيث جرى تدريب المشاركين بدقة على مدار الفترة الماضية، كما أعد المضمار بشكل احترافي ومتطور.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أوضح الوزير المصري أن البطولة التي تنظم للمرة الأولى تعكس نتائج الإجراءات التي اتخذت ونفذت بعناية لتواكب المستويات العالمية.
وكشف اللواء خالد فودة خلال المؤتمر الصحفي أن جوائز السباق تصل إلى 5 مليون جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الإمارات لسباقات الهجن شارك، العام الماضي، مع اتحاد الهجن المصري
في أول مهرجان لسباقات الهجن 2021، في شرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وناصر بن قريع ممثل اتحاد الهجن الإماراتي.