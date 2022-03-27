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وزير الشباب والرياضة يكشف لـ"سبوتنيك" رسالته إلى منتخب مصر قبل لقاء السنغال
وزير الشباب والرياضة يكشف لـ"سبوتنيك" رسالته إلى منتخب مصر قبل لقاء السنغال
قال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، إن منتخب مصر يسعى بشكل جاد لتحقيق الفوز خلال المباراة القادمة مع السنغال. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T13:32+0000
2022-03-27T13:32+0000
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وأضاف صبحي في رده على تساؤل "سبوتنيك"، بشأن الرسائل التي قدمها للمنتخب المصري قبل السفر إلى السنغال، أنه أشاد بنجاحهم في المباراة الأولى، وطلب منهم بذل المزيد من الجهد في المباراة الثانية في السنغال، كما أكد على الدعم الكامل للمنتخب.وأوضح صبحي أنه تواصل مع المنتخب قبل سفره للسنغال، وأن كابتن الفريق محمد صلاح أكد له أن جميع أفراد المنتخب "رجال" وأنهم يسعون لبذل كل الجهد في مباراة السنغال.وأشار الوزير إلى أن فرص المنتخب في الفوز هي الأكبر في السنغال، خاصة أنه في حال تسجيل هدف على أرض السنغال سيكون لصالح المنتخب ويصعب المهمة على المنتخب المنافس.ولفت الوزير إلى أن المنتخب المصري عاد للحمية والطاقة التي افتقدها في فترات سابقة.تجدر الإشارة إلى أن تصريحات الوزير جاءت على هامش المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل البطولة الدولية العربية للهجن التي تقام في أبريل/ نيسان المقبل في شرم الشيخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-للجماهير-المصرية-قبل-مباراة-السنغال-1060364058.html
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أخبار مصر الآن

وزير الشباب والرياضة يكشف لـ"سبوتنيك" رسالته إلى منتخب مصر قبل لقاء السنغال

13:32 GMT 27.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYمحمد صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري مع نظيره المغربي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
محمد صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري مع نظيره المغربي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
قال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، إن منتخب مصر يسعى بشكل جاد لتحقيق الفوز خلال المباراة القادمة مع السنغال.
وأضاف صبحي في رده على تساؤل "سبوتنيك"، بشأن الرسائل التي قدمها للمنتخب المصري قبل السفر إلى السنغال، أنه أشاد بنجاحهم في المباراة الأولى، وطلب منهم بذل المزيد من الجهد في المباراة الثانية في السنغال، كما أكد على الدعم الكامل للمنتخب.
وأوضح صبحي أنه تواصل مع المنتخب قبل سفره للسنغال، وأن كابتن الفريق محمد صلاح أكد له أن جميع أفراد المنتخب "رجال" وأنهم يسعون لبذل كل الجهد في مباراة السنغال.
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وأشار الوزير إلى أن فرص المنتخب في الفوز هي الأكبر في السنغال، خاصة أنه في حال تسجيل هدف على أرض السنغال سيكون لصالح المنتخب ويصعب المهمة على المنتخب المنافس.
ولفت الوزير إلى أن المنتخب المصري عاد للحمية والطاقة التي افتقدها في فترات سابقة.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات الوزير جاءت على هامش المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل البطولة الدولية العربية للهجن التي تقام في أبريل/ نيسان المقبل في شرم الشيخ.
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