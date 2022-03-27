https://arabic.sputniknews.com/20220327/وزير-الصحة-المصري-يشارك-بنفسه-في-حملة-للتطعيم-ضد-شلل-الأطفال-1060531750.html
وزير الصحة المصري يشارك بنفسه في حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال
وزير الصحة المصري يشارك بنفسه في حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال
أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، اليوم الأحد، الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T14:52+0000
2022-03-27T14:52+0000
2022-03-27T14:52+0000
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ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على "فيسبوك"، صورا للوزير وهو يشارك بنفسه في الحملة، ويقوم بتطعيم أطفال في مركز طب أسرة النزهة بالقاهرة.وبحسب البيان، دعا الوزير كافة الأسر بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية أو فرقة متمركزة بالقرب منهم لتطعيم أطفالهم، مؤكداً تواجد الفرق الطبية الخاصة بالحملة في كافة المراكز الطبية والوحدات الصحية، فضلاً عن تواجدها بأماكن التجمعات الكبرى.ولفت الوزير إلى أهمية الحصول على التطعيم للوقاية من شلل الأطفال، والحفاظ على صحة الأطفال.وشدد الوزير على مأمونية اللقاحات المضادة لمرض شلل الأطفال، وعدم تعارضها مع التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال، لافتا إلى إمكانية مد فترة الحملة حال الحاجة لذلك لضمان الوصول إلى كافة الأطفال المستهدفين.ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، إن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.وأوضح أن "أعمال الحملة تتم من خلال 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، تم تدريبهم على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية"، مؤكداً "اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا خلال تنفيذ أعمال الحملة".وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت آخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.
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مصر, أخبار مصر الآن
وزير الصحة المصري يشارك بنفسه في حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال
أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، اليوم الأحد، الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على "فيسبوك"، صورا للوزير وهو يشارك بنفسه في الحملة، ويقوم بتطعيم أطفال في مركز طب أسرة النزهة بالقاهرة.
وبحسب البيان، دعا الوزير كافة الأسر بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية أو فرقة متمركزة بالقرب منهم لتطعيم أطفالهم، مؤكداً تواجد الفرق الطبية الخاصة بالحملة في كافة المراكز الطبية والوحدات الصحية، فضلاً عن تواجدها بأماكن التجمعات الكبرى.
ولفت الوزير إلى أهمية الحصول على التطعيم للوقاية من شلل الأطفال، والحفاظ على صحة الأطفال.
وأكد الوزير على أن الحملة تستمر لمدة 4 أيام، خلال الفترة من27 إلى 30 مارس/آذار الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.
وشدد الوزير على مأمونية اللقاحات المضادة لمرض شلل الأطفال، وعدم تعارضها مع التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال، لافتا إلى إمكانية مد فترة الحملة حال الحاجة لذلك لضمان الوصول إلى كافة الأطفال المستهدفين.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، إن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.
وأوضح أن "أعمال الحملة تتم من خلال 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، تم تدريبهم على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية"، مؤكداً "اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا خلال تنفيذ أعمال الحملة".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت آخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.