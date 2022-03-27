عربي
الخارجية الأوكرانية: لا أساس قانوني للاستفتاءات الروسية في "المناطق المحتلة"
https://arabic.sputniknews.com/20220327/وزير-الصناعة-الروسي-إذا-رفضوا-توريد-الأدوية-سننتجها-بمفردنا-1060522987.html
موسكو: إذا رفضوا توريد الأدوية سننتجها بمفردنا
موسكو: إذا رفضوا توريد الأدوية سننتجها بمفردنا
حذر وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، من أنه في حالة رفض توريد الأدوية الأجنبية إلى روسيا، يمكن تطبيق إجراء ترخيص إلزامي، وستقوم روسيا بإنتاجها... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T12:20+0000
2022-03-27T12:20+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1049618082_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_63c373f7099b5751efe64eefbb77f2f7.jpg
وقال مانتوروف: "إذا توقفوا عن إمدادنا، فسوف ننتج ما عندنا، وبالطرق الحضارية".وحول قطع غيار الطائرات الروسية، أضاف: "قطع الغيار المستوردة لخدمة الطائرات الروسية SSJ100 (سوبر جيت) مؤمنة لفترة طويلة".وقال: "لقد واجهنا مثل هذه المشكلة، وأنتجنا 40 طائرة في العام الثاني، من خلال وتيرة إنتاج عالية، وتعلمنا هذه الدروس جيدًا، لذلك قمنا بتكوين مخزون مقدمًا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1049618082_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_ab8782fa26e987e501de1bc0cef0b6be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, اقتصاد

موسكو: إذا رفضوا توريد الأدوية سننتجها بمفردنا

12:20 GMT 27.03.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصوروزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في مطار جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في مطار جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
حذر وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، من أنه في حالة رفض توريد الأدوية الأجنبية إلى روسيا، يمكن تطبيق إجراء ترخيص إلزامي، وستقوم روسيا بإنتاجها بمفردها.
وقال مانتوروف: "إذا توقفوا عن إمدادنا، فسوف ننتج ما عندنا، وبالطرق الحضارية".
وحول قطع غيار الطائرات الروسية، أضاف: "قطع الغيار المستوردة لخدمة الطائرات الروسية SSJ100 (سوبر جيت) مؤمنة لفترة طويلة".
وقال: "لقد واجهنا مثل هذه المشكلة، وأنتجنا 40 طائرة في العام الثاني، من خلال وتيرة إنتاج عالية، وتعلمنا هذه الدروس جيدًا، لذلك قمنا بتكوين مخزون مقدمًا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала