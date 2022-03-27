موسكو: إذا رفضوا توريد الأدوية سننتجها بمفردنا
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصوروزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في مطار جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
© Sputnik . Alexei Nikolskiy/
حذر وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، من أنه في حالة رفض توريد الأدوية الأجنبية إلى روسيا، يمكن تطبيق إجراء ترخيص إلزامي، وستقوم روسيا بإنتاجها بمفردها.
وقال مانتوروف: "إذا توقفوا عن إمدادنا، فسوف ننتج ما عندنا، وبالطرق الحضارية".
وحول قطع غيار الطائرات الروسية، أضاف: "قطع الغيار المستوردة لخدمة الطائرات الروسية SSJ100 (سوبر جيت) مؤمنة لفترة طويلة".
وقال: "لقد واجهنا مثل هذه المشكلة، وأنتجنا 40 طائرة في العام الثاني، من خلال وتيرة إنتاج عالية، وتعلمنا هذه الدروس جيدًا، لذلك قمنا بتكوين مخزون مقدمًا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.