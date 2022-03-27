https://arabic.sputniknews.com/20220327/وزير-خارجية-مصر-يصل-إلى-إسرائيل-للمشاركة-في-قمة-النقب-1060534805.html
وزير خارجية مصر يصل إلى إسرائيل للمشاركة في قمة النقب
وزير خارجية مصر يصل إلى إسرائيل للمشاركة في قمة النقب
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، ياشير لابيد، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وصل إلى إسرائيل، لحضور قمة النقب. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:03+0000
2022-03-27T16:03+0000
2022-03-27T16:03+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
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وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي وصول شكري إلى إسرائيل من أجل حضور قمة النقب أو القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية.وسيشارك في "قمة النقب" وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، وستقام في فندق في المنطقة الجنوبية الإسرائيلية، في مدينة النقب.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
وزير خارجية مصر يصل إلى إسرائيل للمشاركة في قمة النقب
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، ياشير لابيد، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وصل إلى إسرائيل، لحضور قمة النقب.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي وصول شكري إلى إسرائيل من أجل حضور قمة النقب أو القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية.
وسيشارك في "قمة النقب" وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب
، وستقام في فندق في المنطقة الجنوبية الإسرائيلية، في مدينة النقب.