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وزير خارجية مصر يصل إلى إسرائيل للمشاركة في قمة النقب
وزير خارجية مصر يصل إلى إسرائيل للمشاركة في قمة النقب
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، ياشير لابيد، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وصل إلى إسرائيل، لحضور قمة النقب. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T16:03+0000
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وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي وصول شكري إلى إسرائيل من أجل حضور قمة النقب أو القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية.وسيشارك في "قمة النقب" وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، وستقام في فندق في المنطقة الجنوبية الإسرائيلية، في مدينة النقب.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

وزير خارجية مصر يصل إلى إسرائيل للمشاركة في قمة النقب

16:03 GMT 27.03.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، ياشير لابيد، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وصل إلى إسرائيل، لحضور قمة النقب.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي وصول شكري إلى إسرائيل من أجل حضور قمة النقب أو القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية.
وسيشارك في "قمة النقب" وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، وستقام في فندق في المنطقة الجنوبية الإسرائيلية، في مدينة النقب.
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