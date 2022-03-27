https://arabic.sputniknews.com/20220327/10-عادات-مدمرة-للكلى-لا-تخطر-على-البال-1060542235.html

10 عادات مدمرة للكلى... لا تخطر على البال

10 عادات مدمرة للكلى... لا تخطر على البال

للكلى أهمية كبيرة في الجسم، فهي "الفلتر" الطبيعي المسؤول عن إخراج النفايات الذائبة في الماء الناتجة عن عملية الهضم، فضلا عن تنظيم كمية الماء والأملاح في الجسم،... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T19:59+0000

2022-03-27T19:59+0000

2022-03-27T19:59+0000

الصحة

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لذلك، فإن أي خلل في هذا العضو المهم يؤدي إلى تراكم الفضلات في الجسم، ما قد يقود في مراحل لاحقة إذا ما بقيت الحالة دون علاج إلى الغسيل الكلوي أو استئصال إحدى الكليتين.وقد لا يخطر في أذهان الكثيرين، أن هناك عادات يومية نفعلها بشكل عفوي وببساطة شديدة دون أن نأخذ في الاعتبار أنها تدمر الكلى.الدكتور المصري جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، حذر من تلك العادات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".واستعرض شعبان وفق موقع "هنّ" مجموعة من العادات قال إنها كفيلة بتدمير الكلى وتشمل:1.عدم شرب كميات كافية من الماء، إذ يتعين شرب ما لا يقل عن 2 لتر يوميا ترتفع في الصيف إلى 3 لترات.2. الإفراط في تناول الموالح والمخللات.3.الإكثار من تناول السكريات.4. ارتفاع ضغط الدم ومستويات السكر وعدم السيطرة عليهما.5. الإفراط في تناول مسكنات الآلام.6. الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.7. عدم ممارسة الرياضة ما يقود بداية إلى زيادة الوزن.8.الإرهاق الناجم عن عدم النوم لفترات كافية.9. التدخين.10.حبس البول والامتناع عن التبول لفترات طويلة رغم الحاجة لذلك.وتتنوع أعراض مرض الكلى وتختلف باختلاف مرحلة المرض ومدى تطوره وقد تشمل: الشعور الدائم بالغثيان، والتقيؤ في بعض الأحيان، وفقدان الشهية والتعب والضعف العام، واضطرابات النوم والتردد كثيرا على المرحاض للتبول وتورم الكاحلين أو القدمين، وارتفاع ضغط الدم، والشعور بألم في الصدر نتيجة تراكم السوائل وبالتالي ضيق التنفس.

https://arabic.sputniknews.com/20211220/7-أطعمة-يجب-تجنبها-عند-الإصابة-بأمراض-الكلى-والسكري-معا-1054365836.html

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الصحة