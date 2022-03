https://arabic.sputniknews.com/20220327/11-سلسلة-للوجبات-السريعة-تستخدم-لحوم-الأبقار-الأقل-جودة-1060535107.html

كشف موقع متخصص في الكشف عن الأطعمة الجيدة والأخرى المضرة بالصحة عن 11 سلسلة مطاعم عالمية للوجبات السريعة قال إنها تستخدم لحوم الأبقار الأقل جودة. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

وقال موقع Eat This, Not That إن عملاء الوجبات السريعة بدأوا ينشغلون مؤخرا بجودة اللحوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بكيفية تأثير تلك الوجبات المريحة على صحتهم.وقالت اختصاصية التغذية المعتمدة والشيف الشهيرة سيرينا بون: "تأتي اللحوم المستخدمة في برغر الوجبات السريعة عادة من المزارع الصناعية، وهي محملة بالمضادات الحيوية. كما أنك لا تستطيع التأكد من قطع اللحم التي تتناولها".وأضافت أن تقييما تمنحه "مجموعة أبحاث المصلحة العامة" في الولايات المتحدة للمطاعم عبارة عن درجات من الحروف، بناء على سياساتها (وإجراءاتها) بشأن استخدام المضادات الحيوية في لحوم البقر التي تستخدمها.وتنتشر السياسات المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية، بصراحة تامة، في كل مكان عندما يتعلق الأمر بهذه المطاعم. بعض العلامات التجارية لديها سياسات تقدمية صريحة والبعض الآخر يقدم وعودا لم يف بها أبدا، بينما يختار البعض التزام الصمت التام بشأن هذا الموضوع.وعلى الرغم من أن عددا قليلا جدا من السلاسل قد اتخذت موقفا ضد استخدام المضادات الحيوية في دجاجها، إلا أن عددا أقل بكثير يحذون حذوها عندما يتعلق الأمر بلحم البقر ولحم الخنزير (لحقيقة بسيطة هي أن الأبقار والخنازير تعيش لفترة أطول، وبالتالي فهي أكثر عرضة للإصابة بالأمراض).لماذا بالضبط هذا مهم؟ يعتبر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في الماشية عاملا هائلا في انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، والتي يمكن أن تؤدي وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أمراض خطيرة والوفاة.في الواقع، في تقرير عام 2013 أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليوني أمريكي يمرضون كل عام بسبب عدوى مقاومة للمضادات الحيوية، مع وفاة ما لا يقل عن 23000 نتيجة لذلك.وفيما يلي نظرة على سلاسل الوجبات السريعة التي حصلت على أدنى الدرجات في سياساتها بشأن المضادات الحيوية في لحوم البقر ولحم الخنزير.1. برغر كينغلا يوجد لدى برغر كينغ سياسة للمضادات الحيوية على لحوم البقر وقد سجلت درجة "F" في التقييم.2. آربيزآربيز هو مطعم شهير آخر للوجبات السريعة وليس لديه سياسة عامة بشأن المضادات الحيوية. وقد حصل لحم البقر المستخدم فيها أيضا على علامة "F".3.سونيكبينما أعلنت شركة Sonic في أوائل عام 2017 أنها ستتوقف عن استخدام المضادات الحيوية في دجاجها، لم يتم الإعلان عن أي دليل على تنفيذ هذه السياسة على الإطلاق.وعندما يتعلق الأمر باللحم البقري، لا توجد سياسة عامة متاحة بشأن المضادات الحيوية، حيث صنفت أيضا بدرجة "F".4. جاك إن ذا بوكسأُعلن في عام 2016 أن Jack in the Box سيقضي على استخدام المضادات الحيوية في دجاجها بحلول نهاية عام 2020، ومع ذلك تلقت السلسلة "F" مدويا على مقياس التفاعل التسلسلي للحوم البقر.5. ديري كوينديري كوين تحد فعليا من استخدام المضادات الحيوية في الدجاج، ولكن ليس لديها سياسة عامة بشأن استخدام المضادات الحيوية في لحم البقر (أو لحم الخنزير). لقد حصلت على 'F' في تقرير التفاعل المتسلسل.6. دومينوز بيتزاصرحت دومينوز بأنها تعتزم "الانتقال إلى لحم الخنزير ولحم البقر من الحيوانات التي يتم تربيتها دون الاستخدام الروتيني للمضادات الحيوية"، لكن دون أي إشارة إلى موعد ذلك. حصلت أكبر سلسلة بيتزا على علامة "F" في تقرير لحوم البقر.7. بيتزا هتتخطط بيتزا هت لاستخدام الدجاج الذي يتم تربيته بدون مضادات حيوية طبية فقط بحلول نهاية عام 2022، ولكن لا توجد سياسة مطبقة بشأن لحوم البقر الخاصة بها. تلقت سلسلة البيتزا الشهيرة علامة "F" في أحدث تقرير.8. ليتل سيزرزيبدو أنه أصبح من الصعب العثور على سلسلة بيتزا في أمريكا تهتم بجودة اللحوم. سجلت سلسلة Little Caesars أيضا درجة 'F' في تقرير التفاعل المتسلسل.9. باندا إكسبرستم الإبلاغ عن أن Panda Express وهي أكبر شركة مطاعم في قسم المطاعم الصينية في الولايات المتحدة، لديها سياسات مطبقة للدجاج، لكن ليس لديهم سياسة مسجلة فيما يتعلق بالمضادات الحيوية في لحوم البقر، وكان آخر درجة حصلت عليها 'F'.10. بافلو وايلد وينجزسلسلة أخرى بدون سياسة خاصة بالمضادات الحيوية تعني درجة فاشلة أخرى من "F".11. تاكو بلعلى الرغم من تعهد تاكو بيل في عام 2019 بتقليل استخدام المضادات الحيوية في إمدادات لحوم الأبقار بنسبة 25% بحلول عام 2025، إلا أنها لم تبلغ بعد عن أي تقدم في تنفيذ هذا التعهد. ومع ذلك، فإن هذا التعهد لا يزال يرفعها قليلا عن أقرانها الفاشلين، لكن درجاتها لا تزال مروعة "D".

