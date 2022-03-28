أبرز لقطات "أوسكار 2022"
10:40 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 28.03.2022)
شهدت هوليوود، يوم أمس الأحد، حفل توزيع جوائز أوسكار بنسخته الـ 94، في مسرح دولبي، حيث تم تكريم أفضل الأفلام من العام الماضي من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.
© REUTERS / Mike Blakeأفضل ممثل مساعد، تروي كوتسور، مع طاقم تمثيل "CODA"، مارلي ماتلين، أوجينيو ديربيز، إميليا جونز، إيمي فورسيث، ودانيال ديورانت في حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ94 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022 .
أفضل ممثل مساعد، تروي كوتسور، مع طاقم تمثيل "CODA"، مارلي ماتلين، أوجينيو ديربيز، إميليا جونز، إيمي فورسيث، ودانيال ديورانت في حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ94 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022 .
© AP Photo / Chris Pizzelloتقبل جيسيكا شاستين، وسط، جائزة أفضل أداء لممثلة في دور قيادي عن فيلم "عيون تامي فاي" (The Eyes of Tammy Faye) في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس. ينظر أنتوني هوبكنز من اليمين، 27 مارس 2022
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© AP Photo / Chris Pizzello
تقبل جيسيكا شاستين، وسط، جائزة أفضل أداء لممثلة في دور قيادي عن فيلم "عيون تامي فاي" (The Eyes of Tammy Faye) في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس. ينظر أنتوني هوبكنز من اليمين، 27 مارس 2022
© REUTERS / Brian Snyder
يضرب ويل سميث (يمين) كريس روك بينما تحدث روك على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس/أذار 2022.
يضرب ويل سميث (يمين) كريس روك بينما تحدث روك على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس/أذار 2022.
© AP Photo / Chris Pizzelloتظهر أوليفيا كولمان، إلى اليسار، وجيسي باكلي بين الحضور في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
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© AP Photo / Chris Pizzello
تظهر أوليفيا كولمان، إلى اليسار، وجيسي باكلي بين الحضور في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
© REUTERS / Brian Snyder مضيفة الحفل واندا سايكس خلال مسرحية هزلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
مضيفة الحفل واندا سايكس خلال مسرحية هزلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Brian Snyderجين كامبيون تسير خارج المسرح بعد قبولها جائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلم "قوة الكلب" (The Power of the Dog) في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
جين كامبيون تسير خارج المسرح بعد قبولها جائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلم "قوة الكلب" (The Power of the Dog) في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© AP Photo / Chris Pizzelloنعومي سكوت، من اليسار، هالي بيلي وليلي جيمس يقدمان جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
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© AP Photo / Chris Pizzello
نعومي سكوت، من اليسار، هالي بيلي وليلي جيمس يقدمان جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
© AP Photo / Chris Pizzelloتقدم ليدي غاغا، إلى اليسار، وليزا مينيلي (يمين) جائزة أفضل صورة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
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© AP Photo / Chris Pizzello
تقدم ليدي غاغا، إلى اليسار، وليزا مينيلي (يمين) جائزة أفضل صورة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
© REUTERS / Brian Snyderأداسا وستيفاني بياتريز وماورو كاستيلو وكارولينا جيتان وديان غيريرو وبيكي جي ولويس فونسي يؤدون أغنية "نحن لا نتحدث عن برونو" (We Don't Talk About Bruno) من فيلم الرسوم المتحركة "إنكانتو" (Encanto) خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
أداسا وستيفاني بياتريز وماورو كاستيلو وكارولينا جيتان وديان غيريرو وبيكي جي ولويس فونسي يؤدون أغنية "نحن لا نتحدث عن برونو" (We Don't Talk About Bruno) من فيلم الرسوم المتحركة "إنكانتو" (Encanto) خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© AP Photo / Chris Pizzelloقبل كل من بيلي إيليش، إلى اليمين، وفينياس أوكونيل جائزة أفضل أغنية أصلية لأغنية "لا وقت للموت" (No Time To Die) من فيلم جيمس بوند الأخير No Time To Die في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
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© AP Photo / Chris Pizzello
قبل كل من بيلي إيليش، إلى اليمين، وفينياس أوكونيل جائزة أفضل أغنية أصلية لأغنية "لا وقت للموت" (No Time To Die) من فيلم جيمس بوند الأخير No Time To Die في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
© REUTERS / Brian Snyderآمي شومر تؤدي في مسرحية هزلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
آمي شومر تؤدي في مسرحية هزلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Brian Snyderيتفاعل تروي كوتسور مع قبوله جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد في فيلم "CODA" من المقدم يوه جونغ يون في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
يتفاعل تروي كوتسور مع قبوله جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد في فيلم "CODA" من المقدم يوه جونغ يون في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© AFP 2022 / Robyn Beckالممثلة الأمريكية روزي بيريز (على اليمين) والممثل الأمريكي وودي هارلسون يخرجان من المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا 27 مارس 2022.
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© AFP 2022 / Robyn Beck
الممثلة الأمريكية روزي بيريز (على اليمين) والممثل الأمريكي وودي هارلسون يخرجان من المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا 27 مارس 2022.
© AFP 2022 / Neilson Barnard/Getty Images ديان غيريرو (في الوسط) خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ94 في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا 27 مارس 2022
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© AFP 2022 / Neilson Barnard/Getty Images
ديان غيريرو (في الوسط) خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ94 في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا 27 مارس 2022
© AP Photo / Chris Pizzelloقبل ريوسوكي هاماجوتشي جائزة "Drive My Car" من اليابان لأفضل فيلم روائي أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار ، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس 27 مارس 2022
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© AP Photo / Chris Pizzello
قبل ريوسوكي هاماجوتشي جائزة "Drive My Car" من اليابان لأفضل فيلم روائي أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار ، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس 27 مارس 2022
© REUTERS / Brian Snyderسيباستيان ياترا يؤدي أغنية "Dos Oruguitas" من فيلم الرسوم المتحركة "إنكانتو" (Encanto) خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
سيباستيان ياترا يؤدي أغنية "Dos Oruguitas" من فيلم الرسوم المتحركة "إنكانتو" (Encanto) خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© AP Photo / Chris Pizzelloستيلا أرويايف، من اليسار، سياران هيندز، أنتوني هوبكنز، جودي دينش، كينيث براناغ ونيكول كيدمان، تظهر بين الحضور في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس 27 مارس 2022
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© AP Photo / Chris Pizzello
ستيلا أرويايف، من اليسار، سياران هيندز، أنتوني هوبكنز، جودي دينش، كينيث براناغ ونيكول كيدمان، تظهر بين الحضور في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس 27 مارس 2022
© REUTERS / Brian Snyderحضر المضيف ريجينا هول وجوش برولين وجيسون موموا حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
حضر المضيف ريجينا هول وجوش برولين وجيسون موموا حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mario Anzuoniأريانا ديبوز، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة مساعدة، تروي كوتسور الحائزة على جائزة أفضل ممثلة مساعدة، وجيسيكا تشاستين الحائزة على جائزة أفضل ممثلة، تقف مع حفل توزيع جوائز الأوسكار في غرفة التصوير خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
أريانا ديبوز، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة مساعدة، تروي كوتسور الحائزة على جائزة أفضل ممثلة مساعدة، وجيسيكا تشاستين الحائزة على جائزة أفضل ممثلة، تقف مع حفل توزيع جوائز الأوسكار في غرفة التصوير خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mario Anzuoniجيني بيفان تجلس في حفل توزيع جوائز الأوسكار لأفضل تصميم أزياء لـ "Cruella" على الأرض بينما تشاهد المقدمة Lupita Nyong'o في غرفة الصور خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
جيني بيفان تجلس في حفل توزيع جوائز الأوسكار لأفضل تصميم أزياء لـ "Cruella" على الأرض بينما تشاهد المقدمة Lupita Nyong'o في غرفة الصور خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Brian Snyderيظهر المضيفون ريجينا هول وإيمي شومر وواندا سايكس على خشبة المسرح في نهاية حفل توزيع جوائز الأوسكار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
يظهر المضيفون ريجينا هول وإيمي شومر وواندا سايكس على خشبة المسرح في نهاية حفل توزيع جوائز الأوسكار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
قدم الحفل كلا من ريجينا هول وإيمي شومر وواندا سايك، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها حفل توزيع الجوائز أكثر من مضيف منذ أن شاركت آن هاثاواي وجيمس فرانكو في تقديم الحفل الـ 83 في عام 2011.