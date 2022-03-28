https://arabic.sputniknews.com/20220328/أبرز-لقطات-أوسكار-2022-1060550131.html

أبرز لقطات "أوسكار 2022"

أبرز لقطات "أوسكار 2022"

شهدت هوليوود، يوم أمس الأحد، حفل توزيع جوائز أوسكار بنسخته الـ 94، في مسرح دولبي، حيث تم تكريم أفضل الأفلام من العام الماضي من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

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قدم الحفل كلا من ريجينا هول وإيمي شومر وواندا سايك، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها حفل توزيع الجوائز أكثر من مضيف منذ أن شاركت آن هاثاواي وجيمس فرانكو في تقديم الحفل الـ 83 في عام 2011.

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