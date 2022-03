https://arabic.sputniknews.com/20220328/أبل-تصبح-أول-منصة-رقمية-تفوز-بجائزة-أوسكار-لأفضل-فيلم-1060556050.html

‏"أبل" تصبح أول منصة رقمية تفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم

دخلت شركة "أبل" الأمريكية التاريخ، بعدما أصبحت أول منصة بث رقمي تحوز على جائزة أوسكار لأفضل فيلم.‏ 28.03.2022, سبوتنيك عربي

حازت منصة "أبل تي في بلس" على الجائزة عن فيلم "كودا"، وذلك في الحفل الـ94 لتوزيع جوائز الأوسكار، أمس الأحد، الذي أقيم في عاصمة السينما الأمريكية هوليوود.كما حقق فيلم "كودا" فوزا تاريخيا لأفضل ممثل مساعد، إذ أصبح، تروي كوتسور، أول ممثل أصم يفوز بالتمثال الذهبي.كذلك حازت كاتبة الفيلم ومخرجته، سيان هيدر، بجائزة أوسكار لأفضل سيناريو مقتبس.وقالت هيدر بعد الفوز في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "هذه لحظة مهمة حقا لمجتمع الصم، إنها حقا لحظة كبيرة لمجتمع ذوي القدرات الخاصة".وكانت شركة "أبل" قد دفعت 25 مليون دولار مقابل حقوق توزيع فيلم "كودا"، مما أدى إلى طرحه في دور العرض السينمائي بشكل محدود، ويتم بثه حاليا على منصة "أبل تي في بلس".وعرضت "أبل" فيلم "كودا" في جميع المدن الرئيسية في أمريكا ولندن، في الفترة من 25 وحتى 27 فبراير/ شباط الماضي مجانا.وتدور أحداث فيلم "كودا" حول "روبي"، وهي طالبة في المدرسة الثانوية والعضو الوحيد القادر على السمع في عائلة أفرادها من الصم في غلوستر، ماساتشوستس.ولم تخرج منصة "نتفليكس" الأمريكية خاليى الوفاض من حفل جوائز الأوسكار الـ94، أمس الأحد، إذا فازت المخرجة جين كامبيون على جائزة أفضل مخرج عن فيلم "The Power of the Dog" من إنتاج الشبكة الأمريكية، لتصبح ثالت امرأة في تاريخ الأوسكار تفوز بهذه الجائزة.وحصد فيلم الخيال العلمي "Dune" ما لا يقل عن 6 جوائز في الحفل أمس، والذي تم طرحه على منصة "إتش بي أو ماكس" بالتزامن مع دور العرض الأمريكية.

