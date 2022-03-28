أردوغان: الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي
16:46 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 17:11 GMT 28.03.2022)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورتدشين "التيار التركي" بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020
© Sputnik . Sergei Guneyev/
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تسير في اتجاه إيجابي.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه، اليوم، مع الحكومة التركية، إن "الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي"، على حد تعبيره.
وقال الرئيس التركي، إنه سيقد لقاء قصيرا مع الوفدين الروسي والأوكراني قبل اجتماعهما في إسطنبول، يوم غد الثلاثاء.
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم، أنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عقب اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم إحراز تقدم بشأن تنظيم محتمل لمثل هذا اللقاء.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول تقدم محتمل لعقد مثل هذا اللقاء: "لا، لا يوجد أي تقدم".
وأضاف فيما يخص توقيت عقد المفاوضات: "اليوم من غير المرجح أن يكون الوفود ذهبت إلى تركيا، لكننا نتوقع أن تعقد غدا".
وأوضح فيما يخص سير المفاوضات وتقدمها: "حتى الآن، لا يمكننا ولن نتحدث عن أي تقدم، لكن مواصلة المفاوضات وجها لوجه أمر مهم بالطبع. نحن في الوقت الحالي مستمرون بسياسة عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات، لأن ذلك يمكن أن يضر بعملية التفاوض".
وأضاف فيما يخص توقيت عقد المفاوضات: "اليوم من غير المرجح أن يكون الوفود ذهبت إلى تركيا، لكننا نتوقع أن تعقد غدا".
وأوضح فيما يخص سير المفاوضات وتقدمها: "حتى الآن، لا يمكننا ولن نتحدث عن أي تقدم، لكن مواصلة المفاوضات وجها لوجه أمر مهم بالطبع. نحن في الوقت الحالي مستمرون بسياسة عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات، لأن ذلك يمكن أن يضر بعملية التفاوض".