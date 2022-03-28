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https://arabic.sputniknews.com/20220328/أردوغان-الاتصالات-الهاتفية-مع-بوتين-وزيلينسكي-تسير-في-اتجاه-إيجابي---1060580492.html
أردوغان: الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي
أردوغان: الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تسير في اتجاه إيجابي. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T16:46+0000
2022-03-28T17:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه، اليوم، مع الحكومة التركية، إن "الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي"، على حد تعبيره.أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم، أنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عقب اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم إحراز تقدم بشأن تنظيم محتمل لمثل هذا اللقاء.وقال بيسكوف ردا على سؤال حول تقدم محتمل لعقد مثل هذا اللقاء: "لا، لا يوجد أي تقدم".وأضاف فيما يخص توقيت عقد المفاوضات: "اليوم من غير المرجح أن يكون الوفود ذهبت إلى تركيا، لكننا نتوقع أن تعقد غدا".وأوضح فيما يخص سير المفاوضات وتقدمها: "حتى الآن، لا يمكننا ولن نتحدث عن أي تقدم، لكن مواصلة المفاوضات وجها لوجه أمر مهم بالطبع. نحن في الوقت الحالي مستمرون بسياسة عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات، لأن ذلك يمكن أن يضر بعملية التفاوض".
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الكرملين-لن-يكون-هناك-لقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-بعد-اجتماع-الوفود-في-اسطنبول-1060558097.html
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العالم, روسيا

أردوغان: الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي

16:46 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 17:11 GMT 28.03.2022)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورتدشين "التيار التركي" بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020
تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تسير في اتجاه إيجابي.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه، اليوم، مع الحكومة التركية، إن "الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي"، على حد تعبيره.

وقال الرئيس التركي، إنه سيقد لقاء قصيرا مع الوفدين الروسي والأوكراني قبل اجتماعهما في إسطنبول، يوم غد الثلاثاء.

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم، أنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عقب اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم إحراز تقدم بشأن تنظيم محتمل لمثل هذا اللقاء.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
الكرملين: لن يكون هناك لقاء بين بوتين وزيلينسكي بعد اجتماع الوفود في اسطنبول
10:05 GMT
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول تقدم محتمل لعقد مثل هذا اللقاء: "لا، لا يوجد أي تقدم".
وأضاف فيما يخص توقيت عقد المفاوضات: "اليوم من غير المرجح أن يكون الوفود ذهبت إلى تركيا، لكننا نتوقع أن تعقد غدا".
وأوضح فيما يخص سير المفاوضات وتقدمها: "حتى الآن، لا يمكننا ولن نتحدث عن أي تقدم، لكن مواصلة المفاوضات وجها لوجه أمر مهم بالطبع. نحن في الوقت الحالي مستمرون بسياسة عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات، لأن ذلك يمكن أن يضر بعملية التفاوض".
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