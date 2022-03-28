https://arabic.sputniknews.com/20220328/أكثر-من-70-٪-يعتقدون-أن-بلادهم-تسير-في-الاتجاه-الخاطئ-استطلاع-الأمريكيون-يفقدون-الثقة-في-قيادتهم-1060545907.html
استطلاع: الأمريكيون يفقدون الثقة في قيادتهم
استطلاع: الأمريكيون يفقدون الثقة في قيادتهم
كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من 70٪ من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ، وأنهم يفقدون الثقة في قدرة بايدن على إدارة أزمة... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T01:15+0000
2022-03-28T01:15+0000
2022-03-28T01:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأظهرت نتائج استطلاع قناة NBC News الأمريكية الذي صدر يوم الأحد أن 41 في المائة فقط يوافقون على عمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، و71 في المائة قالوا إنهم يعتقدون أن البلاد "تسير في المسار الخطأ".وأجري الاستطلاع في وقت سابق في مارس/ آذار على 1000 أمريكي بالغ من بينهم 790 ناخبين مسجلين.وقال أكثر من نصف الشماركين إنهم لا يوافقون على أداء بايدن، وأعرب 43 في المائة منهم عن رفضهم الشديد.بينما قال 33 في المائة فقط إنهم وافقوا على سياسة بايدن الاقتصادية، وقال 68 في المائة إن الأولوية القصوى للرئيس يجب أن تكون خفض التضخم وتحسين الاقتصاد الأمريكي. وقال أكثر من 40 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن لديهم ثقة "ضئيلة جدًا" في قدرة بايدن على إدارة أزمة أوكرانيا.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز وشركة إبسوس، أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي تراجعت إلى 40 في المائة، وهو أدنى تصنيف شهده بايدن في فترة رئاسته.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/استطلاع-جديد-يظهر-استياء-الأمريكيين-من-إدارة-بايدن-للبلاد-1050770105.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
استطلاع: الأمريكيون يفقدون الثقة في قيادتهم
01:15 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 01:30 GMT 28.03.2022)
كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من 70٪ من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ، وأنهم يفقدون الثقة في قدرة بايدن على إدارة أزمة أوكرانيا.
وأظهرت نتائج استطلاع قناة NBC News الأمريكية الذي صدر يوم الأحد أن 41 في المائة فقط يوافقون على عمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، و71 في المائة قالوا إنهم يعتقدون أن البلاد "تسير في المسار الخطأ".
22 نوفمبر 2021, 06:37 GMT
وأجري الاستطلاع في وقت سابق في مارس/ آذار على 1000 أمريكي بالغ من بينهم 790 ناخبين مسجلين.
وقال أكثر من نصف الشماركين إنهم لا يوافقون على أداء بايدن، وأعرب 43 في المائة منهم عن رفضهم الشديد.
بينما قال 33 في المائة فقط إنهم وافقوا على سياسة بايدن الاقتصادية، وقال 68 في المائة إن الأولوية القصوى للرئيس يجب أن تكون خفض التضخم وتحسين الاقتصاد الأمريكي. وقال أكثر من 40 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن لديهم ثقة "ضئيلة جدًا" في قدرة بايدن على إدارة أزمة أوكرانيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز وشركة إبسوس، أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي تراجعت إلى 40 في المائة
، وهو أدنى تصنيف شهده بايدن في فترة رئاسته.