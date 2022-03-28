https://arabic.sputniknews.com/20220328/أنصار-الله-تبعث-رسائل-إلى-دول-العالم-وتحيطها-بمضمون-مبادرتها-بشأن-الحرب-في-اليمن-1060589362.html
"أنصار الله" تبعث رسائل إلى دول العالم وتحيطها بمضمون مبادرتها بشأن الحرب في اليمن
"أنصار الله" تبعث رسائل إلى دول العالم وتحيطها بمضمون مبادرتها بشأن الحرب في اليمن
وجهت وزارة الخارجية في صنعاء التابعة لجماعة أنصار الله، اليوم الاثنين، رسائل إلى دول العالم ورؤساء المنظمات الدولية والحقوقيةلإحاطتهم بمضمون مبادرتها بشأن وقف... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T21:30+0000
2022-03-28T21:30+0000
2022-03-28T21:30+0000
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104172/91/1041729179_0:46:2067:1209_1920x0_80_0_0_75fcc16e1a411e549d501e8b9512e111.jpg
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية التابعة لأنصار الله، عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إنه "تم إطلاع الدول والمنظمات وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بكل ما تضمنته مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى، والتي دخلت حيز التنفيذ في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 27 مارس/ آذار الجاري".وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت اليمنية بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية والمواجهات في عموم الجبهات الميدانية.وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات المدنية.ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله"، اليوم السبت، أن المشاط أعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية.يذكر أن "أنصار الله" استهدفت منشآت سعودية، الجمعة الماضي، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، بينما توعد التحالف بالرد على تلك الهجمات واتهم "أنصار الله" بتخزين الأسلحة في ميناء الحديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/أنصار-الله-تعلن-هدنة-من-طرف-واحد-لمدة-3-أيام-1060500324.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104172/91/1041729179_0:0:2067:1551_1920x0_80_0_0_bd83d829f9da0579bdeaa91de349c828.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار الكويت اليوم
"أنصار الله" تبعث رسائل إلى دول العالم وتحيطها بمضمون مبادرتها بشأن الحرب في اليمن
تابعنا عبر
وجهت وزارة الخارجية في صنعاء التابعة لجماعة أنصار الله، اليوم الاثنين، رسائل إلى دول العالم ورؤساء المنظمات الدولية والحقوقيةلإحاطتهم بمضمون مبادرتها بشأن وقف الحرب في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية التابعة لأنصار الله
، عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إنه "تم إطلاع الدول والمنظمات وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بكل ما تضمنته مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى، والتي دخلت حيز التنفيذ في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 27 مارس/ آذار الجاري".
وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت اليمنية بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام
تشمل إيقاف الهجمات على السعودية والمواجهات في عموم الجبهات الميدانية.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل وقف المواجهات الهجومية
في عموم الجبهات المدنية.
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله"، اليوم السبت، أن المشاط أعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية.
يذكر أن "أنصار الله" استهدفت منشآت سعودية
، الجمعة الماضي، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، بينما توعد التحالف بالرد على تلك الهجمات واتهم "أنصار الله" بتخزين الأسلحة في ميناء الحديدة.