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https://arabic.sputniknews.com/20220328/أنصار-الله-تبعث-رسائل-إلى-دول-العالم-وتحيطها-بمضمون-مبادرتها-بشأن-الحرب-في-اليمن-1060589362.html
"أنصار الله" تبعث رسائل إلى دول العالم وتحيطها بمضمون مبادرتها بشأن الحرب في اليمن
"أنصار الله" تبعث رسائل إلى دول العالم وتحيطها بمضمون مبادرتها بشأن الحرب في اليمن
وجهت وزارة الخارجية في صنعاء التابعة لجماعة أنصار الله، اليوم الاثنين، رسائل إلى دول العالم ورؤساء المنظمات الدولية والحقوقيةلإحاطتهم بمضمون مبادرتها بشأن وقف... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T21:30+0000
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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية التابعة لأنصار الله، عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إنه "تم إطلاع الدول والمنظمات وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بكل ما تضمنته مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى، والتي دخلت حيز التنفيذ في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 27 مارس/ آذار الجاري".وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت اليمنية بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية والمواجهات في عموم الجبهات الميدانية.وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات المدنية.ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله"، اليوم السبت، أن المشاط أعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية.يذكر أن "أنصار الله" استهدفت منشآت سعودية، الجمعة الماضي، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، بينما توعد التحالف بالرد على تلك الهجمات واتهم "أنصار الله" بتخزين الأسلحة في ميناء الحديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/أنصار-الله-تعلن-هدنة-من-طرف-واحد-لمدة-3-أيام-1060500324.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار الكويت اليوم

"أنصار الله" تبعث رسائل إلى دول العالم وتحيطها بمضمون مبادرتها بشأن الحرب في اليمن

21:30 GMT 28.03.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED HUWAISرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط
رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED HUWAIS
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وجهت وزارة الخارجية في صنعاء التابعة لجماعة أنصار الله، اليوم الاثنين، رسائل إلى دول العالم ورؤساء المنظمات الدولية والحقوقيةلإحاطتهم بمضمون مبادرتها بشأن وقف الحرب في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية التابعة لأنصار الله، عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إنه "تم إطلاع الدول والمنظمات وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بكل ما تضمنته مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى، والتي دخلت حيز التنفيذ في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 27 مارس/ آذار الجاري".
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
"أنصار الله" تعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام
26 مارس, 17:33 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت اليمنية بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية والمواجهات في عموم الجبهات الميدانية.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات المدنية.
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله"، اليوم السبت، أن المشاط أعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية.
يذكر أن "أنصار الله" استهدفت منشآت سعودية، الجمعة الماضي، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، بينما توعد التحالف بالرد على تلك الهجمات واتهم "أنصار الله" بتخزين الأسلحة في ميناء الحديدة.
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