https://arabic.sputniknews.com/20220328/أهم-جوائز-الأوسكار-لعام-2022-1060577772.html
أهم جوائز الأوسكار لعام 2022
أهم جوائز الأوسكار لعام 2022
شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، أمس الأحد، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فوز الممثل الأمريكي ويل سميث بأول جائزة أوسكار في مشواره، فيما حصد فيلم الخيال... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T15:50+0000
2022-03-28T15:50+0000
2022-03-28T15:50+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أهم جوائز الأوسكار لعام 2022
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شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، أمس الأحد، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فوز الممثل الأمريكي ويل سميث بأول جائزة أوسكار في مشواره، فيما حصد فيلم الخيال العلمي "Dune" جوائز 6، بينما أصبحت شركة "آبل" أول منصة رقمية تحوز على جائزة أفضل فيلم في تاريخ الأوسكار عن فيلم الصم "Coda".