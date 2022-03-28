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أهم جوائز الأوسكار لعام 2022
أهم جوائز الأوسكار لعام 2022
شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، أمس الأحد، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فوز الممثل الأمريكي ويل سميث بأول جائزة أوسكار في مشواره، فيما حصد فيلم الخيال... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
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أهم جوائز الأوسكار لعام 2022

15:50 GMT 28.03.2022
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شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، أمس الأحد، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فوز الممثل الأمريكي ويل سميث بأول جائزة أوسكار في مشواره، فيما حصد فيلم الخيال العلمي "Dune" جوائز 6، بينما أصبحت شركة "آبل" أول منصة رقمية تحوز على جائزة أفضل فيلم في تاريخ الأوسكار عن فيلم الصم "Coda".
أهم جوائز الأوسكار لعام 2022 - سبوتنيك عربي
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