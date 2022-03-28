https://arabic.sputniknews.com/20220328/إجلاء-أكثر-من-12-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-أوكرانيا-ودونيتسك-ولوغانسك-خلال-يوم-واحد-1060584107.html

إجلاء أكثر من 12 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك خلال يوم واحد

إجلاء أكثر من 12 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك خلال يوم واحد

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية قامت خلال يوم واحد بإجلاء أكثر من 12 ألف شخص من... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T18:55+0000

2022-03-28T18:55+0000

2022-03-28T18:55+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "قامت القوات المسلحة الروسية خلال اليوم الماضي، ودون مشاركة السلطات الأوكرانية، بإجلاء 12 ألفا و825 شخصا، من بينهم 2045 طفلا، من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأضاف ميزينتسيف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من إجلاء 3642 شخصا من مدينة ماريوبول خلال يوم واحد.وكشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم، عن الحصيلة الأخيرة لخسائر الجانب الأوكراني على المستوى الميداني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة بها.وحسب إحاطة قدمها المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، فقد دمرت القوات الروسية قرابة 200 طائرة ومروحية أوكرانية، وأكثر من 300 طائرة مسيرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-الروسية-تعلن-خسائر-أوكرانيا-العسكرية-منذ-بدء-العملية-1060581429.html

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