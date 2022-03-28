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إسرائيل تخطط لتحويل "قمة النقب" إلى منتدى سنوي
إسرائيل تخطط لتحويل "قمة النقب" إلى منتدى سنوي
قالت قناة عبرية رسمية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لتحويل "قمة النقب" إلى منتدى سنوي للسماح لمزيد من المسؤولين العرب بالمشاركة. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T08:59+0000
2022-03-28T08:59+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، أعمال القمة المنعقدة في مستوطنة سديه بوكير في النقب، والتي تضم وزراء خارجية إسرائيل وأمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب إلى جانب سفراء تلك الدول.وقالت قناة "كان" إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط إلى أن يصبح المؤتمر منتدى سنويا منتظما.ونقلت عن مصادر مطلعة أن "ذلك سيسمح لمزيد من كبار الشخصيات من العالم العربي بالمشاركة في السنوات المقبلة".وأضافت القناة: "تحدث وزير الخارجية يائير لابيد، أمس، مع نظرائه في الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر حول إمكانية إقامة تحالف إقليمي - أيضا فيما يتعلق بتهديدات الطائرات دون طيار والهجمات البحرية الإيرانية".وبصرف النظر عن الملف الإيراني، من المتوقع أن يناقش الوزراء قضايا الطاقة وقضايا اقتصادية أخرى، بحسب وسائل إعلام عبرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/قناة-إسرائيلية-لابيد-تحدث-مع-وزراء-الخارجية-العرب-عن-إنشاء-تحالف-إقليمي-1060539592.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تخطط لتحويل "قمة النقب" إلى منتدى سنوي

08:59 GMT 28.03.2022
© AP Photo / Jae C. Hongعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
قالت قناة عبرية رسمية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لتحويل "قمة النقب" إلى منتدى سنوي للسماح لمزيد من المسؤولين العرب بالمشاركة.
وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، أعمال القمة المنعقدة في مستوطنة سديه بوكير في النقب، والتي تضم وزراء خارجية إسرائيل وأمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب إلى جانب سفراء تلك الدول.
وقالت قناة "كان" إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط إلى أن يصبح المؤتمر منتدى سنويا منتظما.
ونقلت عن مصادر مطلعة أن "ذلك سيسمح لمزيد من كبار الشخصيات من العالم العربي بالمشاركة في السنوات المقبلة".
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
قناة إسرائيلية: لابيد تحدث مع وزراء الخارجية العرب عن إنشاء تحالف إقليمي
أمس, 17:37 GMT
وأضافت القناة: "تحدث وزير الخارجية يائير لابيد، أمس، مع نظرائه في الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر حول إمكانية إقامة تحالف إقليمي - أيضا فيما يتعلق بتهديدات الطائرات دون طيار والهجمات البحرية الإيرانية".
وبصرف النظر عن الملف الإيراني، من المتوقع أن يناقش الوزراء قضايا الطاقة وقضايا اقتصادية أخرى، بحسب وسائل إعلام عبرية.
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