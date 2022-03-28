https://arabic.sputniknews.com/20220328/إصابة-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-نفتالي-بينيت-بكورونا-1060548026.html
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بكورونا
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بكورونا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، بعد لقاء جمعه أمس بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مكتبه في القدس... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T06:47+0000
2022-03-28T06:47+0000
2022-03-28T06:48+0000
نفتالي بينيت
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال مكتب بينيت في بيان مقتضب: "رئيس الوزراء في حالة جيدة وسيواصل برنامجه كما هو مخطط له من منزله"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وسيجري بينيت تقييما للوضع، عن بعد، بمشاركة وزيري الدفاع، والأمن الداخلي، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وقائد الشرطة، في أعقاب الهجوم الذي وقع الليلة الماضية.والليلة الماضية قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون في مدينة الخضيرة بعملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية داخل الخط الأخضر.وزار بينيت أمس مركز شرطة الخضيرة بعد الهجوم وتم تصويره بجانب قائد الشرطة يعقوب شبتاي الذي تم تشخيصه صباح اليوم أيضا بإصابته بكورونا.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
نفتالي بينيت, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بكورونا
06:47 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 06:48 GMT 28.03.2022)
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، بعد لقاء جمعه أمس بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مكتبه في القدس الغربية.
وقال مكتب بينيت في بيان مقتضب: "رئيس الوزراء في حالة جيدة وسيواصل برنامجه كما هو مخطط له من منزله"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية.
وسيجري بينيت تقييما للوضع، عن بعد، بمشاركة وزيري الدفاع، والأمن الداخلي، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وقائد الشرطة، في أعقاب الهجوم الذي وقع الليلة الماضية.
والليلة الماضية قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون في مدينة الخضيرة بعملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية داخل الخط الأخضر.
وزار بينيت أمس مركز شرطة الخضيرة بعد الهجوم وتم تصويره بجانب قائد الشرطة يعقوب شبتاي الذي تم تشخيصه صباح اليوم أيضا بإصابته بكورونا.