https://arabic.sputniknews.com/20220328/إعلام-طالبان-تحظر-بث-بي-بي-سي-باللغات-المحلية-في-أفغانستان-1060556329.html
إعلام: طالبان تحظر بث "بي بي سي" باللغات المحلية في أفغانستان
إعلام: طالبان تحظر بث "بي بي سي" باللغات المحلية في أفغانستان
أعلنت هيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن حركة طالبان منعت بث أخبار تلفزيون الهيئة باللغات المحلية الرئيسية الثلاث في أفغانستان. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T09:32+0000
2022-03-28T09:32+0000
2022-03-28T09:32+0000
حركة طالبان
بي بي سي
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جاء ذلك في بيان صادر عن طارق كفالة، رئيس قسم اللغات في الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية، أمس الأحد.وقال البيان: "تم وقف بث نشرات أخبار تلفزيون "بي.بي.سي" بلغات البشتون والفارسية والأوزبكية في أفغانستان"، بحسب "رويترز".وأوضح البيان أن وقف البث جاء بعد أن أمرت حركة طالبان الأفغانية "القنوات التلفزيونية الشريكة بإزالة المحطات الدولية من موجات البث الخاصة بها".واعتبر كفالة أن هذا تطور مقلق في وقت يواجه فيه الشعب الأفغاني غموضا واضطرابا، داعيا حركة طالبان إلى رفع الحظر.ومنذ وصول حركة طالبان للسلطة، في أغسطس/ آب العام الماضي، عبّرت جماعات حقوقية وصحفيون عن مخاوفهم بشأن آفاق حرية التعبير في أفغانستان.وأدانت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان وقف نشرات "بي.بي.سي"، حيث كتبت على تويتر إن هذا "تطور مروع آخر... وخطوة قمعية أخرى ضد شعب أفغانستان".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان, بي بي سي
إعلام: طالبان تحظر بث "بي بي سي" باللغات المحلية في أفغانستان
أعلنت هيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن حركة طالبان منعت بث أخبار تلفزيون الهيئة باللغات المحلية الرئيسية الثلاث في أفغانستان.
جاء ذلك في بيان صادر عن طارق كفالة، رئيس قسم اللغات في الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية، أمس الأحد.
وقال البيان: "تم وقف بث نشرات أخبار تلفزيون "بي.بي.سي" بلغات البشتون والفارسية والأوزبكية في أفغانستان"، بحسب "رويترز".
وأوضح البيان أن وقف البث جاء بعد أن أمرت حركة طالبان الأفغانية
"القنوات التلفزيونية الشريكة بإزالة المحطات الدولية من موجات البث الخاصة بها".
واعتبر كفالة أن هذا تطور مقلق في وقت يواجه فيه الشعب الأفغاني غموضا واضطرابا، داعيا حركة طالبان إلى رفع الحظر.
ومنذ وصول حركة طالبان للسلطة، في أغسطس/ آب العام الماضي، عبّرت جماعات حقوقية وصحفيون عن مخاوفهم بشأن آفاق حرية التعبير في أفغانستان.
وأدانت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان وقف نشرات "بي.بي.سي"، حيث كتبت على تويتر إن هذا "تطور مروع آخر... وخطوة قمعية أخرى ضد شعب أفغانستان".