https://arabic.sputniknews.com/20220328/إيران-تندد-بـقمة-الشر-في-إسرائيل-بحضور-أربع-دول-عربية-وتعتبرها-خيانة-للقضية-الفلسطينية-1060573586.html
إيران تندد بـ"قمة الشر" في إسرائيل بحضور أربع دول عربية وتعتبرها خيانة للقضية الفلسطينية
إيران تندد بـ"قمة الشر" في إسرائيل بحضور أربع دول عربية وتعتبرها خيانة للقضية الفلسطينية
نددت إيران، اليوم الاثنين، بقمة النقب التي استضافتها إسرائيل، بحضور الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، واصفة إياها بـ"قمة الشر". 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T14:28+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان لها، إن "عقد قمة الشر في فلسطين المحتلة خيانة للقضية الفلسطينية".وأكد خطيب زاده، أن أي "محاولة لتطبيع وإقامة علاقات مع الإرهابيين الصهاينة ومحتلي القدس يعد خنجرا في ظهر الشعب الفلسطيني المظلوم"، محذرا من "فتنة وشر إسرائيل في المنطقة".وعقد أمس الأحد، أعمال قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب.وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب، والتي يشارك فيها وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين واسرائيل والولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/وزراء-خارجية-عرب-يصلون-إلى-إسرائيل-للمشاركة-في-قمة-النقب-1060541578.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إيران تندد بـ"قمة الشر" في إسرائيل بحضور أربع دول عربية وتعتبرها خيانة للقضية الفلسطينية
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نددت إيران، اليوم الاثنين، بقمة النقب التي استضافتها إسرائيل، بحضور الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، واصفة إياها بـ"قمة الشر".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان لها
، إن "عقد قمة الشر في فلسطين المحتلة خيانة للقضية الفلسطينية".
وأكد خطيب زاده، أن أي "محاولة لتطبيع وإقامة علاقات مع الإرهابيين الصهاينة ومحتلي القدس يعد خنجرا في ظهر الشعب الفلسطيني المظلوم"، محذرا من "فتنة وشر إسرائيل في المنطقة".
وأكد "استعداد طهران للتعاون وتوسيع العلاقات الثنائية مع دول المنطقة ومواجهة ما وصفها بالمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية لإثارة الفتن والحروب وزعزعة الاستقرار في غرب آسيا".
وعقد أمس الأحد، أعمال قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب
، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب.
وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب، والتي يشارك فيها وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين واسرائيل والولايات المتحدة.