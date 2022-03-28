https://arabic.sputniknews.com/20220328/ابنة-مؤسس-هواوي-بعد-3-سنوات-من-احتجازها-في-كندا-أصبحنا-أكثر-اتحادا-في-مواجهة-الضغوط-الأمريكية-1060576415.html

ابنة مؤسس "هواوي" بعد 3 سنوات من احتجازها في كندا: أصبحنا أكثر اتحادا في مواجهة الضغوط الأمريكية

ابنة مؤسس "هواوي" بعد 3 سنوات من احتجازها في كندا: أصبحنا أكثر اتحادا في مواجهة الضغوط الأمريكية

أكدت المديرة المالية لشركة "هواوي"، منغ وانزو، اليوم الاثنين، أن "الضغط الأمريكي على شركة ‏الاتصالات الصينية العملاقة أسهم في تعزيز عزمها".‏ 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T15:27+0000

2022-03-28T15:27+0000

2022-03-28T15:27+0000

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وقالت وانزو، وهي ابنة مؤسس شركة "هواوي"، خلال مؤتمر صحفي في مقر الشركة في الصين، وذلك في أول ظهور علني لها في حدث للشركة: "على مدى السنوات القليلة الماضية، تحملت فرقنا الكثير من الضغوط، وخلال هذه العملية أصبحنا أكثر اتحادا وأصبحت استراتيجيتنا أكثر وضوحا".وردا على سؤال حول ما كانت تفعله منذ عودتها إلى العمل قبل 6 أشهر، قالت منغ وانزو إن "العالم قد تغير كثيرا، وكنت أتعلم وأحاول أن ألحق بالركب".وجاءت تصريحات منغ وانزو بالتزامن مع إعلانها عن تسجيل "هواوي" أول انخفاض سنوي في الإيرادات على الإطلاق في عام 2021، مع ‏استمرار العقوبات الأمريكية في الإضرار بالشركة.‏وفي شهر سبتمبر/ أيلول 2021، أطلقت السلطات الكندية سراح المديرة المالية لشركة "هواوي"، منغ وانزو، المحتجزة رهن الإقامة الجبرية منذ نحو ثلاثة سنوات.ووقّع قاض كندي أمر إطلاق سراح المديرة المالية لشركة "هواوي"، وذلك بعد انتهاء قضية طلب تسليمها للولايات المتحدة.يذكر أنه تم توقيف منغ وانزو، المديرة المالية لشركة "هواوي" لتكنولوجيا الاتصالات الصينية، في كندا، في كانون الأول/ ديسمبر 2018، بناء على طلب من الولايات المتحدة، وذلك بسبب محاولات مزعومة من قبل شركات مرتبطة بشركة "هواوي" لبيع معدات لإيران.بعد ذلك فرضت الولايات المتحدة سلسلة من القيود التجارية على "هواوي" طوال عامي 2019 و2020، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وأدى ذلك إلى إعاقة قدرة الشركة الصينية على تصميم رقائقها الخاصة ومصدر المكونات من البائعين الخارجيين ، مما أدى إلى شل أعمال الهواتف الذكية الخاصة بها.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/صحيفة-وثائق-تكشف-عن-تورط-هواوي-في-أنشطة-تجسس-1054248409.html

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